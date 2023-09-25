أكاديمي: الإمارات تتبنّى نهج السياحة الشاملة لأصحاب الهمم

أوضح الدكتور شون لوخري، أستاذ مشارك في جامعة هيريوت وات دبي، أن الإمارات خطت خطوات كبيرة في تبنّي نهج السياحة الشاملة، ما يضمن أن جميع الزوار، بغض النظر عن قدراتهم، يمكنهم الاستمتاع بشكل كامل بالمعالم السياحية والتجارب المتنوعة في أنحاء الإمارات.

وأشار إلى أن ذلك يأتي بفضل الاستثمار الدولة في تطوير البنية التحتية، والأماكن العامة، ومناطق الجذب السياحي، وخدمات النقل بشكل مستمر.

وقال إن الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، وفرت تجارب سياحية استثنائية لأصحاب الهمم، حيث أنشأ مطار دبي مناطق مخصصة لتسجيل الوصول، ومواقف مجانية للسائقين من أصحاب الهمم، وتحسين إمكانية الوصول إلى الكراسي المتحركة، كما ساهمت المسارات المخصصة لمستخدمي الكراسي المتحركة على الشواطئ، مثل شاطئ الممزر وأم سقيم، في تعزيز إمكانية الوصول إلى المناطق السياحية الشهيرة.

وأضاف أن الفنادق ووسائل النقل العامة في الإمارات تراعي في تصميمها توفير السهولة والراحة لفئة أصحاب الهمم بمختلف الإعاقات، من خلال المرافق، دعماً لنهج الدولة الرامي إلى تحقيق الشمولية في مجال السياحة، مشيراً إلى أن السياحة الشاملة تسهم في دمج هذه الفئة في المجتمع ويكسر الصور النمطية عنها.

وأشار إلى أن هذه المبادرات تأتي انعكاساً للدعم الحكومي القوي للسياحة الشاملة، حيث توفر القمة الدولية السنوية لسياحة السفر في دبي منصة لمناقشة الاستراتيجيات التي تجعل السياحة أكثر سهولة وتعزيز القدرة التنافسية للوجهة.

وأفاد بأن منظمة السياحة العالمية، أعلنت مؤخراً أن أكثر من 1.3 مليار شخص يعيشون مع شكل من أشكال الإعاقة، أي ما يعادل حوالي 16% من سكان العالم، ومن أجل ذلك فإن توفير تجربة شاملة ومريحة لجميع الفئات أصبح أمر ضروري.

وأكد أن السياحة الشاملة ضرورية لنمو الصناعة واستدامتها وأهميتها الاجتماعية. ووفقاً للشبكة الأوروبية للسياحة الميسرة، فإن الاقتصاد العالمي يخسر سنوياً 150 مليار دولار بسبب تجاهل هذا السوق وعدم إعارته الانتباه والاهتمام بالشكل الكافي.

ونوه بأهمية تعزيز التعاون بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص من أجل تطوير سياسات واستراتيجيات شاملة تلبي بشكل فعال احتياجات المسافرين المتنوعين، وهو ما أدركته دبي مبكراً وقامت بتشكيل فريق دبي للسفر والسياحة الميسرة في عام 2022 للمساعدة في وضع دبي كوجهة رائدة عالميًا في مجال السياحة الشاملة والصديقة لذوي الإعاقة.