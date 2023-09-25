تراث وقيم
التاريخ
9/25/2023 2:43:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
يمثل مركز الصقور والرياضات التراثية في دبي، موئلاً وواحة لإحياء مفردات التراث وصونها عبر تعزيز علاقة الشباب بشكل خاص برياضة تربية ورعاية الصقور والاهتمام بها، حيث يوفر في برنامج زيارته فعاليات نوعية في هذا الصدد.
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