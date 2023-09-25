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مصر توضح حقيقة الزلزال المتوقع خلال الساعات المقبلة

9/25/2023 2:43:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة الزلزال المتوقع حدوثه خلال الساعات المقبلة.

وأوضح القاضي، خلال مداخلة هاتفية اليوم مع قناة «الحدث اليوم»، أنه لا صحة للتوقعات المزعومة بشأن تلك الهزة العنيفة، مؤكداً أن الهولندي فرانك هوغربيتس الذي أطلق ذلك التحذير ليس له علاقة بالفلك أو الزلازل.

وقال إن ما حذر منه هوغربيتس يُعَدُّ تنجيماً ولا يمت إلى العلم بصلة، لافتاً إلى أنه لو كانت لديه القدرة على التنبؤ لاستعانت به الدول الأكثر تعرضاً للزلازل.

وأضاف: «هذا مُنجم، والميديا تعطيه أكبر من حجمه»، مبيناً أن العالم أجمع لا يسمع أو يعرف عنه شيئاً.

كان فرانك هوغربيتس قد عاود إثارة الجدل مجدداً على منصات التواصل الاجتماعي، متوقعاً حدوث زلزال مدمر بقوة كبيرة.

وحدَّد هوغربيتس، في شكل توضيحي نشره على حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، موقع حدوث الزلزال المتوقع، قائلاً: «الشكل (إم) يمثل زلزالاً قوياً، والمناطق المحددة لوقوعه تقريبية».

وحذر من وقوع «تقلبات قوية جداً»، موضحاً أنه من الممكن أن تصل قوة النشاط الزلزالي إلى 7.5 درجات أو أكثر.

وأضاف: «يمكن أن يؤدي اقتران المريخ وعطارد والمشتري في 22 سبتمبر إلى هزة قوية في وقت لاحق في 23 أو 24 سبتمبر».

يُذكر أن هوغربيتس كان قد حذَّر من احتمالية وقوع زلازل مدمرة، أبرزها الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير الماضي، وخلّف أكثر من 50 ألف قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى، إذ توقع حدوث ذلك قبل 3 أيام، في حين يصرّ العلماء على تكذيب دعواه، مؤكدين عدم إمكانية التنبؤ بوقوع الزلازل بتلك الدقة.

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