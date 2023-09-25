Monday, 25 September 2023 11:00 GMT

تماسيح تنقذ كلباً طاردته كلاب «متوحشة»

9/25/2023 2:43:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كان القدر يخبئ هدية ثمينة لكلب ابتلي بهجوم شرس من مجموعة كلاب متوحشة، حيث سقط في النهر، فبادرت التماسيح إلى إنقاذه عوضاً عن التهامه. إذ رُصدت مجموعة من التماسيح في الهند، حسب ما أفاد موقع 24، وهي تنقذ كلباً ضالاً طاردته كلاب أخرى وحشية.

وتمت ملاحظة الحادثة والإبلاغ عنها في دراسة علمية تفحص القدرة العاطفية والسلوك والإدراك لدى الزواحف، وقد نشرت في مجلة ((Journal of Threatened Taxa)). وقد لجأ ذاك الكلب الصغير، بعد أن تعرض للمطاردة من قبل كلاب وحشية، إلى النهر.

وفي تلك اللحظة، شوهدت ثلاثة تماسيح تطفو في مكان قريب، بعد أن لفت الكلب المذعور انتباهها. وفي البداية، بدا الأمر وكأنه غريزة افتراس كلاسيكية، ولكن حدث شيء غير متوقع، حيث ((سرعان ما تبين أنه سلوك أكثر تعاطفاً من قبل التماسيح.. إذ وجهت الكلب بعيداً عن الموقع)).

وأضاف الباحثون: ((كان الكلب عرضة للهجوم من قبل مجموعة كلاب وحشية منتظرة على ضفة النهر. كانت هذه التماسيح في الواقع تلمس الكلب وتدفعه للتحرك أبعد من أجل الصعود الآمن على الضفة والهروب في النهاية)).

MENAFN25092023000110011019ID1107132799

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث