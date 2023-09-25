«قذيفة جليدية» من طائرة مدنية تحطم سقف منزل!

«قذيفة جليدية» من طائرة مدنية تحطم سقف منزل!
التاريخ
9/25/2023 2:43:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
لم تدرِ كارلا جورج، خبيرة الجرائم البريطانية، أنها ستكون عرضة لخطر موت وشيك بينما هي جالسة في منزلها تنجز مكالمات خاصة بعملها، إذ سمعت صوت دوي ((قذيفة)) اخترقت منزلها، فهلعت وارتعبت، إلا أنها، وبعدما عاينت ((القذيفة)) تلك، تبينت أنها لم تكُن سوى قطعة جليد ضخمة، وقد أخبرها رجال الإطفاء فور أن اتصلت بهم، أن هذه القطعة سقطت من طائرة مدنية بينما كانت تمر وهي محلقة في الأجواء، فوق منزلها.
وكانت كارلا، 45 عاماً، تجري مكالمة عمل في منزلها في مدينة بنبري البريطانية، حينما سمعت دوياً هائلاً، طبقاً لما جاء في تقرير نشر في موقع ((سكاي نيوز عربية))، فاعتقدت في البداية أن بعض الصناديق سقطت داخل منزلها لتكتشف لاحقاً أن ما حصل كان بسبب قطعة جليدية ضخمة سقطت على السقف، إذ أخبرها رجال الإطفاء أن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار هيثرو.
وقالت كارلا: ((كنت أعمل في غرفة مكتبي وسمعت صوت انفجار قوي، لقد تم استخدامها كغرفة تخزين واعتقدت أنها صناديق ولكني رأيت الباب مفتوحاً والسقف منفصلاً)). وأضافت: ((صعدت سقف المنزل ورأيت الجليد في كل مكان وكنت في حيرة من أمري من أين أتى.. كنت مصدومة)).
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