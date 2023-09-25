«قذيفة جليدية» من طائرة مدنية تحطم سقف منزل!

لم تدرِ كارلا جورج، خبيرة الجرائم البريطانية، أنها ستكون عرضة لخطر موت وشيك بينما هي جالسة في منزلها تنجز مكالمات خاصة بعملها، إذ سمعت صوت دوي ((قذيفة)) اخترقت منزلها، فهلعت وارتعبت، إلا أنها، وبعدما عاينت ((القذيفة)) تلك، تبينت أنها لم تكُن سوى قطعة جليد ضخمة، وقد أخبرها رجال الإطفاء فور أن اتصلت بهم، أن هذه القطعة سقطت من طائرة مدنية بينما كانت تمر وهي محلقة في الأجواء، فوق منزلها.

وكانت كارلا، 45 عاماً، تجري مكالمة عمل في منزلها في مدينة بنبري البريطانية، حينما سمعت دوياً هائلاً، طبقاً لما جاء في تقرير نشر في موقع ((سكاي نيوز عربية))، فاعتقدت في البداية أن بعض الصناديق سقطت داخل منزلها لتكتشف لاحقاً أن ما حصل كان بسبب قطعة جليدية ضخمة سقطت على السقف، إذ أخبرها رجال الإطفاء أن الطائرة كانت في طريقها إلى مطار هيثرو.

وقالت كارلا: ((كنت أعمل في غرفة مكتبي وسمعت صوت انفجار قوي، لقد تم استخدامها كغرفة تخزين واعتقدت أنها صناديق ولكني رأيت الباب مفتوحاً والسقف منفصلاً)). وأضافت: ((صعدت سقف المنزل ورأيت الجليد في كل مكان وكنت في حيرة من أمري من أين أتى.. كنت مصدومة)).