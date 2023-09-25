طريقة غذاء الأسماك «الجرسية» تحيّر العلماء

طريقة غذاء الأسماك «الجرسية» تحيّر العلماء
التاريخ
9/25/2023 2:43:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
نجح علماء في حل لغز علامات غريبة كانت قد اكتشفت في قاع البحر قبالة سواحل نيوزيلندا في سنة 2013، فبحسب موقع روسيا اليوم، وجد الباحثون، أن العلامات مثلثة الشكل تصطف بشكل مثالي مع الخطم المدبب لبعض أنواع الأسماك الجرسية في أعماق البحار، ويحتمل أن تكون الفتحات في منتصف البصمات الرملية علامات عض مركزية، إذ كانت الكائنات التي تتغذى في القاع تقضم الوحل وتمتص الفريسة.
وتقول عالمة الأحياء البحرية سادي ميلز، من NIWA: يعد العثور على الغذاء في أعماق المحيط المظلم عملاً صعباً، ولهذا السبب طورت الأسماك الجرسية بصراً حاداً وقوة شم حادة وأذرعاً حساسة على ذقنها الرفيعة. وبينت أنها تخلف تلك الآثار في عملية غذائها.
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