طريقة غذاء الأسماك «الجرسية» تحيّر العلماء

نجح علماء في حل لغز علامات غريبة كانت قد اكتشفت في قاع البحر قبالة سواحل نيوزيلندا في سنة 2013، فبحسب موقع روسيا اليوم، وجد الباحثون، أن العلامات مثلثة الشكل تصطف بشكل مثالي مع الخطم المدبب لبعض أنواع الأسماك الجرسية في أعماق البحار، ويحتمل أن تكون الفتحات في منتصف البصمات الرملية علامات عض مركزية، إذ كانت الكائنات التي تتغذى في القاع تقضم الوحل وتمتص الفريسة.

وتقول عالمة الأحياء البحرية سادي ميلز، من NIWA: يعد العثور على الغذاء في أعماق المحيط المظلم عملاً صعباً، ولهذا السبب طورت الأسماك الجرسية بصراً حاداً وقوة شم حادة وأذرعاً حساسة على ذقنها الرفيعة. وبينت أنها تخلف تلك الآثار في عملية غذائها.