رِيْح وعَجَاجْ

طَوَّلْ حَدِيْث الصَّمْت وِالْخَوْف طَوَّلْ

وِالْحِلْم ضَايِقْ مِنْه عِنْق الزِّجَاجه

يَا هَاجِسٍ بَيْن النِّوَاظِرْ تِجَوَّلْ

مَا كِلّ دَرْبٍ مَدْخَله هُوْ خَرَاجه

اللَّى عَلَى لْسَانِهْ وْفِكْرِه يْقَوَّلْ

مَا هُوْ بْمِثْل اللَّى حَكِيْمِهْ مِزَاجه

تِعِبْت فِيْ بَابْ القِصِيْد آتِسَوَّلْ

فِكْره.. وْيِنْهَضْ فِيْ تَعَالِيْ حْجَاجه

لا قَادِرْ أرْقَى لِهْ وْ لا يَوْم حَوَّلْ

كَنِّهْ لِبَسْ مَلْيُوْن رِيْح وْعَجَاجه

ذِقْت الظُّمَا يَا مْعَاتِبِيْ لا تَهَوَّلْ

لَذّ لْشِفَاهِيْ يَوْم عَانَدْ هَمَاجه

كِنْت اوَّلْ اجْمَلْ وِانْت كِنْت اجْمَلْ اوَّلْ

أوَّل.. وْالاوَّل زَيْن فِيْ كِلّ حَاجه