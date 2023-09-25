أشياء من الماضي

أشياء من الماضي
التاريخ
9/25/2023 2:43:53 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
يَا قَلْب بَسِّكْ مِالْهَلاعه
تَرِّكْ هِوَى الشَّيْطَانْ يَغْوِيْك
إطْلِبْ مِنْ الْبَارِيْ شِفَاعه
كُوْد انِّهْ يْحِلِّكْ وْيَبْرِيْك
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