باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا برباعية ويحسم كلاسيكو الدوري الفرنسي



اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه أولمبيك مارسيليا 4 /صفر، الأحد، في قمة منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وواصل باريس عروضه المميزة بعد فوزه يوم الثلاثاء الماضي على بوروسيا دورتموند الألماني 2 /صفر في مستهل مشواره بدور

المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما صالح جماهيره بتحقيق الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية على أرضه أمام نيس 2 /3.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر بريست، وبفارق نقطة خلف نيس صاحب المركز الثاني، وبفارق الأهداف فقط خلف موناكو صاحب المركز الثالث.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد مارسيليا عند تسع نقاط في المركز السابع.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة الثامنة عن طريق أشرف حكيمي، قبل أن يضيف راندل كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 47 سجل جونزالو راموس الهدف الثالث للفريق الباريسي، قبل أن يختتم الرباعية في الدقيقة 89.

وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب باريس، الذي دخل بثلاثي هجومي مكون من نجمه وقائده كيليان مبابي، إلى جانب عثمان ديمبلي وراندل كولو مواني، ومعززا بكتيبة من النجوم في صفوفه بوجود المغربي أشرف حكيمي والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما وغيرهم.

على الجانب الأخر، استعان مارسيليا بخدمات المهاجم الخبير بيير إيمريك أوباميانج، في محاولة لفك شفرة دفاع الفريق الباريسي.

وكشف باريس سان جيرمان عن نواياه الهجومية منذ الدقيقة الأولى، وتحرك مبابي وديمبلي على الأطراف، متسببين في خطورة كبيرة على مرمى باو لوبيز حارس مارسيليا.

وفي الدقيقة الثامنة، نجح باريس في تسجيل الهدف الأول عن طريق أشرف حكيمي، الذي سدد كرة رائعة من ضربة حرة مباشرة لتسكن شباك الحارس لوبيز.

واضطر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، إلى إخراج نجم الفريق مبابي بسبب تعرضه للإصابة، ليدفع المدرب بالمهاجم البرتغالي جونزالو راموس بديلا في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 37 سجل باريس سان جيرمان الهدف الثاني عن طريق كولو مواني، الذي تابع تسديدة قوية من أشرف حكيمي من خارج منطقة الجزاء، والتي اصطدمت بالقائم، لترتد إليه ويضعها في شباك باو لوبيز مسجلا الهدف الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم باريس بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل باريس تألقه وضغطه على مارسيليا، ونجح في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 47 عن طريق جونزالو راموس.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق عثمان ديمبلي، ليحولها راموس بضربة رأس في الشباك مباشرة.

وكاد حكيمي أن يسجل الهدف الرابع من ضربة حرة مباشرة، حينما سددها بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى باو لوبيز في الدقيقة 54.

من جانبه، حاول أوباميانج، قيادة هجوم مارسيليا لتسجيل هدف في شباك دوناروما، لكنه لم يفلح في ذلك في ظل الصلابة الدفاعية الكبيرة التي فرضها الثنائي ميلان سكرينيار وماركينيوس.

وبمرور الوقت استسلم مارسيليا لضغط باريس سان جيرمان، وتفنن لاعبو الأخير في إهدار الفرص السانحة على مرمى باو لوبيز، الذي تصدى بدوره للعديد من المحاولات الخطيرة.

وفي الدقيقة 89 سجل الفريق الباريسي الهدف الرابع عن طريق راموس، الذي تلقى كرة عرضية من ديمبلي من الجهة اليمنى، ليضعها بقدمه في شباك لوبيز المتقدم عن مرماه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز باريس برباعية نظيفة.

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