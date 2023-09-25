الأرمن يبدأون نزوحاً جماعياً من ناغورني قرة باغ إلى أرمينيا

بدأ الأرمن في ناغورني

قرة باغ نزوحا جماعيا بالسيارات اليوم الأحد باتجاه أرمينيا بعد أن هزمت أذربيجان مقاتلي الإقليم الانفصالي في صراع يعود إلى الحقبة السوفييتية.

وقالت حكومة أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء اليوم إن 1050 شخصا عبروا إلى البلاد من ناجورنو قرة باغ.

وأضافت الحكومة في بيان "حتى الساعة 22:00 (1800 بتوقيت جرينتش)، دخل 1050 شخصا إلى أرمينيا قادمين من ناجورنو قرة باغ".

وقالت قيادة إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي لرويترز في وقت سابق إن الأرمن في ناجورنو قرة باغ، والبالغ عددهم 120 ألفا، سيغادرون إلى أرمينيا لأنهم لا يريدون العيش تحت سيادة أذربيجان ويخشون من التطهير العرقي.

وقال مراسل رويترز في عاصمة قرة باغ، المعروفة باسم ستيباناكيرت لدى الأرمن وخانكيندي لدى أذربيجان، إن من معهم الوقود اتجهوا بسياراتهم عبر ممر لاتشين باتجاه الحدود مع أرمينيا.

وأظهرت صور لرويترز عشرات السيارات تخرج من العاصمة ليلا باتجاه الممر الجبلي المليء بالمنحنيات.

واضطر الأرمن في قرة باغ، وهي منطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان لكنها كانت خارج سيطرة باكو في السابق، إلى إعلان وقف إطلاق النار في 20 سبتمبر أيلول بعد عملية عسكرية خاطفة قام بها جيش أذربيجان الأكثر عددا وقوة خلال 24 ساعة.

وتقول أذربيجان إنها ستضمن حقوقهم وتدمج المنطقة في باقي البلاد، لكن الأرمن يقولون إنهم يخشون القمع.

وقال دافيد بابايان مستشار رئيس (جمهورية أرتساخ) التي أعلنها الانفصاليون من جانب واحد لرويترز "شعبنا لا يريد العيش كجزء من أذربيجان. 99.9 بالمئة يفضلون مغادرة أرضنا التاريخية".

وتابع قائلا "مصير شعبنا المسكين سيسطره التاريخ كعار ووصمة على جبين الأرمن والعالم المتحضر بأسره. المسؤولون عن مصيرنا هذا سيحاسبون يوما ما أمام الله على خطاياهم".



وقال قادة الأرمن في قرة باغ في بيان إن قوات حفظ السلام الروسية سترافق كل الذين شردتهم عملية أذربيجان العسكرية ويريدون المغادرة إلى أرمينيا.

ورأى مراسلو رويترز بالقرب من قرية كورنيدزور على حدود أرمينيا بعض السيارات المكدسة بالأفراد تعبر إلى أرمينيا.

ولم يتضح بعد متى سيتحرك الجزء الأكبر من الأرمن إلى أرمينيا.

* حماية الأرمن

يواجه رئيس الوزراء نيكول باشينيان دعوات للاستقالة لفشله في إنقاذ قرة باغ. وقال باشينيان في كلمة إلى مواطنيه الأحد إن بعض المساعدات وصلت لكن يبدو أن النزوح الجماعي أمر لا مفر منه.

وأضاف "يظل أرمن ناغورني قرة باغ عرضة للتطهير العرقي... الإمدادات الإنسانية وصلت إلى ناغورني قرة باغ خلال الأيام القليلة الماضية لكن هذا لا يغير الوضع".

وتابع قائلا "إذا لم تتهيأ ظروف المعيشة الحقيقية للأرمن في ناغورني قرة باغ في منازلهم والآليات الفاعلة للحماية من التطهير العرقي فالاحتمال يتزايد بأن الأرمن في ناغورني قرة باغ سيطردون من أرضهم باعتبار هذا السبيل الوحيد للخلاص".

ونقلت عنه وكالة تاس الروسية للأنباء قوله "حكومتنا سترحب بكل ود بإخواننا وأخواتنا من ناغورني قرة باغ".





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