أتلتيكو مدريد يوقف انتصارات الريال بثلاثية في الدوري الإسباني



أوقف فريق أتلتيكو مدريد سلسلة انتصارات جاره وغريمه اللدود ريال مدريد بعدما تغلب عليه 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف أحرزه ألفارو موراتا في الدقيقة الرابعة، وأضاف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 18، قبل أن يسجل توني كروس الهدف الأول للريال في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل ألفارو موراتا الهدف الثاني له والثالث لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 46

ورفع أتلتيكو مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة، رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس وتوقف رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة خلف برشلونة المتصدر، وجيرونا، الوصيف.

وأصبح هذا الانتصار هو الثالث لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في مثلها.

في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الأولى للريال في الدوري هذا الموسم بعدما حقق الفوز في الخمس مباريات السابقة.





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