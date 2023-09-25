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المجلس العسكري في النيجر يرحب بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها

9/25/2023 2:43:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر الأحد بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".

وجاء البيان بعد ساعات على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.

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