المجلس العسكري في النيجر يرحب بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها

المجلس العسكري في النيجر يرحب بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها
التاريخ
9/25/2023 2:43:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
رحب المجلس العسكري الحاكم في النيجر الأحد بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".
وجاء البيان بعد ساعات على إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.
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