ساو باولو يتوج بكأس البرازيل لأول مرة على حساب فلامينغو



توج فريق ساو باولو بلقب كأس البرازيل لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تعادله 1 / 1مع ضيفه فلامينغو، مساء الأحد، في إياب الدور النهائي للمسابقة.

وكان ساو باولو فاز 1 / صفر على فلامينغو في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، ليفوز باللقب، عقب فوزه 2 / 1 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر فلامينجو بالتسجيل عن طريق برونو هنريكي في الدقيقة 44، لكن سرعان ما تعادل رودريجو نيستور لمصلحة ساو باولو في الدقيقة 45.

وأنهى ساو باولو المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الأوروجواياني جابرييل نيفيز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

وبذلك، ثأر ساو باولو من هزيمته أمام فلامينجو في الدور قبل النهائي لنسخة المسابقة الماضية، عندما خسر أمامه 1 / 3 ذهابا في ملعبه، ثم 1 / صفر في لقاء الإياب.

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