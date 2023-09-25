ساو باولو يتوج بكأس البرازيل لأول مرة على حساب فلامينغو

ساو باولو يتوج بكأس البرازيل لأول مرة على حساب فلامينغو
التاريخ
9/25/2023 2:43:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
توج فريق ساو باولو بلقب كأس البرازيل لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تعادله 1 / 1مع ضيفه فلامينغو، مساء الأحد، في إياب الدور النهائي للمسابقة.
وكان ساو باولو فاز 1 / صفر على فلامينغو في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما يوم الأحد الماضي، ليفوز باللقب، عقب فوزه 2 / 1 على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وبادر فلامينجو بالتسجيل عن طريق برونو هنريكي في الدقيقة 44، لكن سرعان ما تعادل رودريجو نيستور لمصلحة ساو باولو في الدقيقة 45.
وأنهى ساو باولو المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه الأوروجواياني جابرييل نيفيز في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.
وبذلك، ثأر ساو باولو من هزيمته أمام فلامينجو في الدور قبل النهائي لنسخة المسابقة الماضية، عندما خسر أمامه 1 / 3 ذهابا في ملعبه، ثم 1 / صفر في لقاء الإياب.
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