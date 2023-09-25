لماذا لا ينصح بتناول المضادات الحيوية لعلاج الإنفلونزا ونزلات البرد؟

المضاد الحيوي هو مادة أو مركب يقتل أو يثبط نمو الجراثيم، وتنتمي المضادات الحيوية إلى مجموعة أوسع من المركبات المضادة للأحياء الدقيقة، وتستخدم لعلاج الالتهابات التي تسببها الكائنات الحية الدقيقة، بما في ذلك البكتيريا،والفطريات والطفيليات.

وتستخدم المضادات الحيوية في القضاء على البكتيريا، في حين أن سبب الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد هو فيروسات.

وكشفت الدكتورة فاليريا شيفكو

أنه ليس للفيروسات بنية تتأثر بالمضادات الحيوية. لذلك فإن هذه الأدوية ليس لها أي مفعول ضدها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت : "إن العلاج بالمضادات الحيوية غير مفيد، ومحفوف بمخاطر محتملة على الجسم وعلى البشر ككل. فقد يسبب تناول المضادات الحيوية لدى شخص معين، الإسهال وعدوى معوية شديدة - التهاب القولون الغشائي الكاذب والحساسية والجلد. ويساهم العلاج غير المنضبط بالمضادات الحيوية في ظهور بكتيريا خارقة، تنتشر بين الناس، مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حاليا، وفي حالة الإصابة بعدوى بكتيرية، لا يكون لدى الأطباء دواء في ترسانتهم، ما يعرض حياة المريض للخطر".

ووفقا لشيفكو، تؤكد الدراسات الحديثة أن العدوى الفيروسية هي أمراض تشفى من تلقاء نفسها.

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