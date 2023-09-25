مصر.. العثور على جثة رجل وزوجته داخل شقتهما والقاتل مفاجأة

كشفت التحريات الأولية تفاصيل مثيرة في واقعة العثور على جثة رجل وزوجته داخل شقتهما بمدينة بنك فيصل بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية في مصر عن مفاجأة حول هوية الجاني.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام

مصرية إنه فور وقوع الجريمة توجه نجل المجني عليهما ويعمل طبيب تخدير ووجهت له أصابع الاتهام، إلى المسجد وظل يردد الأذان ويبكي بشدة ويهذي بكلمات غير مفهومة، إذ تبين أنه يعاني من حالة نفسية سيئة وكان يتلقى العلاج.

وذكر موقع "القاهرة 24" المصري أن مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من قسم شرطة المنتزه أول يفيد بوقوع جريمة قتل والعثور على جثة رجل وزوجته داخل شقتهما.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة المنتزه أول إلى موقع الحادث حيث تم العثور على جثة رجل وزوجته وتبين أنهما مذبوحان.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن المتهم بارتكاب الواقعة هو نجل المجني عليهما وأنه يعاني من ظروف نفسية سيئة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.