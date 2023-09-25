ما أسباب ارتفاع سعر البصل الجنوني في مصر ؟

(MENAFN- Al-Bayan)
يبدو أن لقب «المجنونة» على الطماطم سيذهب إلى ثمرة البصل بعد ارتفاعه الجنوني في الفترة الأخيرة في مصر.
وارتفعت أسعار البصل الذي يدخل في كل مكونات الطعام في مصر تقريباً بطريقة غير طبيعية حتى أنها فاقت أسعار الفاكهة.
في بداية محصول البصل لم يكن سعره مرتفعاً ، حيث كان الكيلو تقريبا بـ 10 جنيهات ، في حين الآن وصل إلى 35 جنيها.
هذا الارتفاع الجنوني دفع الحكومة المصرية إلى وقف تصديره لمدة 3 أشهر ، فهل هذا القرار سيسهم في خفض سعره ويضبط
السوق في مصر ؟
وبحسب الأرقام الرسمية فإن مصر تأتي في المرتبة الرابع عالمياً
بعد الصين والهند والولايات المتحدة، من حيث الانتاج سنوياً.
أما من حيث التصدير فقد جاءت مصر في المرتبة السادسة
على
العالم خلال عام
2022 بعد هولندا والصين والهند والمكسيك وأمريكا.
واتخذت الحكومة قراراً أخيراً
بوقف تصدير البصل بداية من أكتوبر 2023 حتى تتم استعادة الاستقرار في الأسواق المحلية ويهدف هذا القرار إلى توفير إمدادات كافية من البصل لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
ما أسباب الارتفاع الجنوني؟
عزا المختصون في مصر أسباب ارتفاع سعر البصل إلى انخفاض نسبة المساحة المزروعة هذا العام ، ومحاولة بعض التجار احتكار السلعة وبالتالي تعطيش السوق مما يسبب ارتفاعا في السعر ، بالإضافة إلى حدوث بعض التغيرات المناخية التي تأثرت بها مصر
خاصة بعد إن موجة الحر الشديدة التي أتلفت جزءا كبيرا من محصول البصل.
وفي هذا الصدد كشف المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر
إنه لن يتم إلغاء تصدير البصل، وإن الحكومة فقط
قامت بوقف تصديره مؤقتاً.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية : " بخصوص البصل نحن في العام الماضي صدرنا نحو 300 ألف طن، وهذا العام صدرنا 600 ألف طن حوالي الضعف تقريبا لأسباب كثيرة جدا، أهمها أن الدول المنافسة لنا مثل الهند والصين حدثت فيها فيضانات قضت على محصول البصل".
خسارة العام الماضي والتصدير بكميات ضخمة
وأوضح " أنه للأسف العام الماضي الكثير من الناس قد خسرت في البصل وبالتالي هذا العام المحصول كان أقل من اللازم بسبب الخسائر، وبعد حدوث هذه الفيضانات أصبح الطلب على البصل المصري كبيرا جدا وبدأت الناس تصدر بكميات ضخمة".
تدني المساحات المزروعة
فيما كشف حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية في مصر
أسباب ارتفاع أسعار البصل غير المبررة، قائلاً: "أسباب زيادة أسعار البصل أعلنتها وزارة الزراعة، وهي تدني المساحات المزروعة بالبصل وبعض التغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلبي على محصول البصل".
وقال النجيب، في تصريحات تلفزيونية، إنه في نهاية الموسم الصيفي وبداية الموسم الشتوي يكون هناك ضعف في إنتاجية الفاكهة والخضراوات، موضحاً أن هناك حالة من الركود داخل سوق الفاكهة والخضراوات بسبب زيادة الأسعار بشكل عام".
تعطيش السوق
وأضاف النجيب، أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض التجار الذين يقومون بتعطيش السوق حتي يتم رفع أسعار الفاكهة والخضراوات بشكل غير مبرر.
عرض وطلب
ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، قوله إن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء
نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها.
ممارسات احتكارية
وكشف أيضاً أن وزارة الزراعة رصدت وجود ممارسات احتكارية على البصل بهدف تعطيش السوق حتى يرتفع السعر ويحقق التاجر أرباحاً كبيرة من البصل.
وأوضح أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها أن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلي، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.
هل سينخفض السعر؟
وأوضح، أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار بعد قرار وقت تصدير البصل سيقوم بطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض.
إيقاف تصدير البصل
وكان مجلس الوزراء
المصري وافق على
إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.
وكان عدد من المواقع المحلية الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر تناقلت
أنباء عن تراجع الحكومة عن قرارها بوقف تصدير البصل، بسبب ارتفاع سعر السلعة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري توضيحا، الأحد، نفى فيه تلك الأنباء، وأشار إلى أنه "بعد التواصل مع وزارة التجارة والصناعة، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر".
وشددت الوزارة على أن القرار "سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.. وتم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين".
مواقع التواصل والدعابة
وعلى الرغم من الارتفاع الجنوني في أسعار البصل إلا أن هذا لم يمنع المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر الدعابة والسخرية فعلق أحدهم" لو كنت اشتريت بـ
100 ألف جنيه بصل من 6 شهور كان زمانك بتبيعه حاليا ب 2.5
مليون جنيه . لا تقولي دهب ولا دولار" .
في حين علق آخر بقوله " النهارده أول مره أبقى واكل بصل على الفطار ومحاولتش أضيع الريحه باللبان ودخلت الشغل وأنا مبسوط وراسي مرفوعة إني عرفت اشتري البصل وريحتي بصل ".
وأضاف آخر " كلام من زمن فات " الأربعة بعشرة " يا بصل وقول للزمان ارجع يازمان .. والله من سنة واحدة مش من كتير".
في حين غرد آخر بقوله "بصلة المحب أغلى من الخروف" .
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