ما أسباب ارتفاع سعر البصل الجنوني في مصر ؟



يبدو أن لقب «المجنونة» على الطماطم سيذهب إلى ثمرة البصل بعد ارتفاعه الجنوني في الفترة الأخيرة في مصر.

وارتفعت أسعار البصل الذي يدخل في كل مكونات الطعام في مصر تقريباً بطريقة غير طبيعية حتى أنها فاقت أسعار الفاكهة.

في بداية محصول البصل لم يكن سعره مرتفعاً ، حيث كان الكيلو تقريبا بـ 10 جنيهات ، في حين الآن وصل إلى 35 جنيها.



هذا الارتفاع الجنوني دفع الحكومة المصرية إلى وقف تصديره لمدة 3 أشهر ، فهل هذا القرار سيسهم في خفض سعره ويضبط

السوق في مصر ؟

وبحسب الأرقام الرسمية فإن مصر تأتي في المرتبة الرابع عالمياً

بعد الصين والهند والولايات المتحدة، من حيث الانتاج سنوياً.

أما من حيث التصدير فقد جاءت مصر في المرتبة السادسة

على

العالم خلال عام

2022 بعد هولندا والصين والهند والمكسيك وأمريكا.

واتخذت الحكومة قراراً أخيراً

بوقف تصدير البصل بداية من أكتوبر 2023 حتى تتم استعادة الاستقرار في الأسواق المحلية ويهدف هذا القرار إلى توفير إمدادات كافية من البصل لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين والحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

ما أسباب الارتفاع الجنوني؟



عزا المختصون في مصر أسباب ارتفاع سعر البصل إلى انخفاض نسبة المساحة المزروعة هذا العام ، ومحاولة بعض التجار احتكار السلعة وبالتالي تعطيش السوق مما يسبب ارتفاعا في السعر ، بالإضافة إلى حدوث بعض التغيرات المناخية التي تأثرت بها مصر

خاصة بعد إن موجة الحر الشديدة التي أتلفت جزءا كبيرا من محصول البصل.

وفي هذا الصدد كشف المهندس عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر

إنه لن يتم إلغاء تصدير البصل، وإن الحكومة فقط

قامت بوقف تصديره مؤقتاً.

‏وأضاف ‏خلال تصريحات تلفزيونية : " بخصوص البصل نحن في العام الماضي صدرنا نحو 300 ألف طن، وهذا العام صدرنا 600 ألف طن حوالي الضعف تقريبا لأسباب كثيرة جدا، أهمها أن الدول المنافسة لنا مثل الهند والصين حدثت فيها فيضانات قضت على محصول البصل".

خسارة العام الماضي والتصدير بكميات ضخمة

وأوضح " أنه للأسف العام الماضي الكثير من الناس قد خسرت في البصل وبالتالي هذا العام المحصول كان أقل من اللازم بسبب الخسائر، وبعد حدوث هذه الفيضانات أصبح الطلب على البصل المصري كبيرا جدا وبدأت الناس تصدر بكميات ضخمة".





تدني المساحات المزروعة



فيما كشف حاتم النجيب، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية في مصر

أسباب ارتفاع أسعار البصل غير المبررة، قائلاً: "أسباب زيادة أسعار البصل أعلنتها وزارة الزراعة، وهي تدني المساحات المزروعة بالبصل وبعض التغيرات المناخية التي أثرت بشكل سلبي على محصول البصل".

وقال النجيب، في تصريحات تلفزيونية، إنه في نهاية الموسم الصيفي وبداية الموسم الشتوي يكون هناك ضعف في إنتاجية الفاكهة والخضراوات، موضحاً أن هناك حالة من الركود داخل سوق الفاكهة والخضراوات بسبب زيادة الأسعار بشكل عام".

تعطيش السوق

وأضاف النجيب، أن هناك بعض الممارسات الخاطئة من بعض التجار الذين يقومون بتعطيش السوق حتي يتم رفع أسعار الفاكهة والخضراوات بشكل غير مبرر.



عرض وطلب

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، قوله إن ارتفاع أسعار البصل الفترة الأخيرة جاء

نتيجة تقليل المساحة المزروعة من البصل هذا العام، موضحًا أن الأمر عبارة عن عرض وطلب، وعندما تشح السلعة من السوق يرتفع سعرها.

ممارسات احتكارية

وكشف أيضاً أن وزارة الزراعة رصدت وجود ممارسات احتكارية على البصل بهدف تعطيش السوق حتى يرتفع السعر ويحقق التاجر أرباحاً كبيرة من البصل.

وأوضح أن البصل يسهل تخزينه لفترة طويلة، ولذلك يستطيع التاجر تعطيش السوق ورفع الأسعار، منوها أن مصر تصدر الفائض عن الحاجة فقط، والكميات الموجودة في السوق تكفي السوق المحلي، ولكن جشع التجار سبب رفع سلع البصل.

هل سينخفض السعر؟

وأوضح، أن محصول البصل الجديد على وشك الظهور، وكل تاجر كان يطمع في رفع الأسعار بعد قرار وقت تصدير البصل سيقوم بطرح ما لديه من بصل في السوق، والسعر سينخفض.





إيقاف تصدير البصل

وكان مجلس الوزراء

المصري وافق على

إيقاف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، تنتهي آخر هذا العام، وذلك في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وكان عدد من المواقع المحلية الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر تناقلت

أنباء عن تراجع الحكومة عن قرارها بوقف تصدير البصل، بسبب ارتفاع سعر السلعة بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري توضيحا، الأحد، نفى فيه تلك الأنباء، وأشار إلى أنه "بعد التواصل مع وزارة التجارة والصناعة، نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة إلغاء قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة 3 أشهر".

وشددت الوزارة على أن القرار "سار كما هو دون إلغاء، وسيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.. وتم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كافة شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين".









مواقع التواصل والدعابة

وعلى الرغم من الارتفاع الجنوني في أسعار البصل إلا أن هذا لم يمنع المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي من نشر الدعابة والسخرية فعلق أحدهم" لو كنت اشتريت بـ

100 ألف جنيه بصل من 6 شهور كان زمانك بتبيعه حاليا ب 2.5

مليون جنيه . لا تقولي دهب ولا دولار" .

في حين علق آخر بقوله " النهارده أول مره أبقى واكل بصل على الفطار ومحاولتش أضيع الريحه باللبان ودخلت الشغل وأنا مبسوط وراسي مرفوعة إني عرفت اشتري البصل وريحتي بصل ".

وأضاف آخر " كلام من زمن فات " الأربعة بعشرة " يا بصل وقول للزمان ارجع يازمان .. والله من سنة واحدة مش من كتير".

في حين غرد آخر بقوله "بصلة المحب أغلى من الخروف" .













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