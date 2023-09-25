اكتشاف توابيت أثرية نادرة من الرصاص في غزة

عثر عمال فلسطينيون في قطاع غزة على عشرات القبور الأثرية، ضم بعضهم تابوتين مصنوعين من الرصاص، داخل مقبرة تعود للعصر الرومان.

ويعود تاريخ المقبرة إلى نحو ألفي عام، ويصفها علماء آثار بأنها «أكبر مقبرة» تُكتشف في غزة.

وجاء العمال إلى الموقع العام الماضي للمشاركة في مشروع سكني بتمويل مصري، بالقرب من مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وعملت الأطقم منذ ذلك الحين على حفر الموقع الذي تبلغ مساحته 2700 متر مربع بدعم من خبراء فرنسيين.

لكنَّ الموقع أصبح الآن قطعة أرض محاطة ببستان، ومنجماً لعلماء الآثار الذين يتطلعون إلى فهم المزيد عن قطاع غزة.

وتتمتع غزة، المدينة الساحلية التي يسكنها نحو 2.3 مليون نسمة، بتاريخ غني ينبع من موقعها على طرق التجارة القديمة بين مصر وبلاد الشام.

ويقول علماء آثار إن اكتشاف 60 قبراً أثرياً في الموقع في يناير الماضي كان بمنزلة «اكتشاف كبير». وتضخم هذا العدد إلى 135 مقبرة.

وقال رينيه إلتر، عالم الآثار الفرنسي الذي يقود عملية التنقيب، إن الباحثين درسوا أكثر من 100 مقبرة.

وأضاف: «قمنا بالتنقيب في كل هذه المقابر تقريباً، وكشفنا عن قدر كبير من المعلومات حول الخلفيات الثقافية والحالة الصحية للسكان، والأمراض التي ربما عانى منها هؤلاء السكان».

وأشار إلتر إلى أن التابوتين المصنوعين من الرصاص، أحدهما يضم أوراق عنب مزخرفة، والآخر عليه صور دلافين، ووصفهما بأنهما اكتشافين استثنائيين.

وقال: «اكتشاف تابوتين من الرصاص هنا هو الأول من نوعه في غزة».