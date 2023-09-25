سيدة تطعم ابنتيها حلوى مخدرة وتطلق عليهما النار

أقدمت سيدة أمريكية في ولاية فيرجينيا على ارتكاب جريمة بشعة تجرَّدت فيها من معاني الأمومة السامية.

وقامت فيرونيكا يونغبلود، البالغة من العمر 38 عاماً، بقتل ابنتيها رمياً بالرصاص، بعدما أفقدتهما الوعي بواسطة مادة الميلاتونين المخدرة التي وضعتها في الحلوى التي يتناولانها، وذلك حسبما أفاد موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية.

وحُكم على فيرونيكا، أول من أمس، بالسجن 78 عاماً لقتلها ابنتيها شارون كاسترو (15 عاماً)، وبروكلين يونجبلود (5 أعوام).

وكانت كاسترو قد تمكنت قبل وفاتها من إبلاغ الشرطة بجريمة والدتها، واستمع المحلفون إلى تسجيل مكالمة أجرتها في اللحظات الأخيرة من الوفاة، الأمر الذي أحدث لديهم صدمة عصبية شديدة.

واعترفت الأم القاتلة، أمام المحققين، بأنها خططت لقتل ابنتيها وقتل نفسها بعد نزاع طويل مع زوجها السابق على الحضانة.

وقال رون يونغبلود، زوجها السابق، إنه كان يريد الانتقال إلى ميزوري مع ابنتيه، لكنه وافق على مضض على الانتقال إلى بروكلين فقط بعد اعتراض زوجته السابقة.

وأضاف أنه كان يعلم أن زوجته السابقة تكنّ العداء تجاهه، ولكنه لم يتخيّل أن تُقدِم على هذه الجريمة البشعة تجاه بنتيها.

وكشفت السلطات أن فيرونيكا أطعمت بناتها حلوى الحبوب المنومة قبل إطلاق النار عليهن في أسرَّتهن.

وقبل النطق بالحكم، تحدثت المتهمة أكثر من 30 دقيقة عن بناتها والصعوبات التي واجهتها في تربيتهما.

وقالت للقاضي: «لقد كنت أماً جيدة، ولكن حدث شيء ما، ولا أعرف كيف أشرحه، لقد انفجر شيء ما في ذهني».

وكان محامو الدفاع قد طلبوا تخفيض العقوبة من 78 عاماً إلى 42 عاماً، إلا أن راندي بيلوز، قاضي محكمة مقاطعة فيرفاكس، أكد أنه لا يرى أي سبب لذلك، مشيراً إلى أنه لم تكن لديه القدرة على زيادتها بموجب قانون الولاية.

وقال بيلوز: «على الأمهات والآباء مسؤوليات كثيرة، لكن ليس هناك ما هو أخطر من الحفاظ على سلامة أطفالهم»، معرباً عن شعوره بالأسى من أن أماً أصبحت أداة لموت بنتيها.

وشددت المدعية العامة كيلسي جيل على أن عمليات القتل كانت مع سبق الإصرار، موضحةً أن المتهمة اشترت البندقية التي استخدمتها قبل أسبوع.

وقالت للقاضي: «لا توجد كلمات يمكن أن تصف الفجور الذي خططت به السيدة يونغبلود ونفذت إعدام أطفالها».