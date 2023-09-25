أكبر عينة من كويكب تحط في الصحراء الأمريكية

حطَّت أكبر عينة جُمعت على الإطلاق من كويكب، والأولى ضمن مهمة لوكالة «ناسا»، اليوم، في صحراء ولاية يوتا الأمريكية، إثر عملية هبوط نهائية سريعة جداً عبر الغلاف الجوي للأرض، بعد سبع سنوات على إقلاع المركبة «أوسايرس-ريكس».

وكان يفترض أن تلجم مظلتان متتاليتان عملية الهبوط التي تابعها الجيش عبر أجهزة استشعار، إلا أن المظلة الرئيسة فتحت على ارتفاع أعلى مما كان متوقعاً، وحطت الكبسولة قبل الموعد المقرر بقليل، على ما قال معلّق وكالة «ناسا» خلال البث المباشر.

وبعد انطلاقه قبل سبع سنوات، جمع مسبار «أوسايرس-ريكس» الحجارة والغبار من الكويكب بينو في عام 2020، ليباشر بعدها رحلة العودة.

وتضم العينة نحو 250 غراماً من المواد بحسب تقديرات وكالة «ناسا»، ومن شأنها أن «تساعدنا على فهم أفضل لأنواع الكويكبات التي يمكن أن تهدد الأرض»، وتلقي الضوء على «البداية الأولى لتاريخ مجموعتنا الشمسية»، وفق ما أكد رئيس «ناسا»، بيل نيلسون.

وقالت العالمة في «ناسا»، إيمي سايمون، إن «وصول هذه العينة أمر تاريخي حقاً»، مضيفة: «ستكون هذه أكبر عينة ننقلها إلى الأرض منذ الصخور القمرية» ضمن برنامج أبولو الذي انتهى في عام 1972.

والموقع الذي هبطت فيه العينة بطول 58 كيلومتراً وعرض 14. وقبل نحو أربع ساعات من موعد الهبوط، أطلق المسبار «أوسايرس-ريكس» الكبسولة، التي تحتوي على العينة، على بعد أكثر من مئة ألف كيلومتر من الأرض (نحو ثلث المسافة الفاصلة بين القمر والأرض).

وخلال الدقائق الثلاث عشرة الأخيرة، عبرت الكبسولة الغلاف الجوي، ودخلته بسرعة تزيد على 44 ألف كيلومتر في الساعة، مع حرارة تصل إلى 2700 درجة مئوية، أما المسبار فقد انطلق في رحلة إلى كويكب آخر.

وبمجرد هبوط الكبسولة على الأرض، سيتولى فريق مجهز بالقفازات والأقنعة فحص حالتها، قبل وضعها في شبكة، ثم رفعها بطوافة ونقلها إلى غرفة نظيفة موقتة.

وينبغي تعريض الكبسولة إلى رمال الصحراء الأميركية أقصر فترة ممكنة، وذلك لتجنب أي تلوث للعينة يمكن أن يشوّه التحليلات اللاحقة.

ومن المقرر نقل العينة، الاثنين، إلى مركز جونسون للفضاء في هيوستن بولاية تكساس، حيث سيُفتح الصندوق في غرفة أخرى محكمة الإغلاق في عملية ستستغرق أياماً.

وتنوي ناسا عقد مؤتمر صحافي في 11 أكتوبر للكشف عن النتائج الأولية.