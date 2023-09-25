رحيل الروائي هاني نقشبندي عن 60 عاماً

رحل عن عالمنا، اليوم، الإعلامي والروائي السعودي هاني نقشبندي، إذ وافته المنية في مقر إقامته في دبي، عن عمر يناهز الـ60 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من العمل الصحافي والروائي.

والراحل هاني نقشبندي، مولود في المدينة المنورة في سنة 1963، وتخرج في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة في تخصص العلاقات الدولية. وكان قد انخرط في الاشتغال في الحقل الإعلامي في سنة 1984، إذ عمل في عدد من الصحف العربية والسعودية. وقدم عبر تلفزيون دبي، البرنامج التلفزيوني (حوار مع هاني)، إذ استضاف فيه العديد من الشخصيات الأدبية والسياسية والعلمية. وقد شغل نقشبندي منصب رئيس تحرير مجلتي (سيدتي) و(المجلة)، اللتين تصدران باللغة العربية في لندن، كما أسهم في تأسيس مجلة «الرجل».

وصدر للراحل أعمال روائية متنوعة، منها «اختلاس» التي صدرت في سنة 2007، وهي رواية قصيرة تمكنت في فترة قياسية من الانتشار وأعيدت طباعتها 6 مرات وتمت ترجمتها إلى اللغة الروسية. ومن رواياته الأخرى سلام (2009) وليلة واحدة في دبي (2011)، والخطيب (2017)، وقصة حلم (تحولت إلى مسلسل بعنوان «صانع الأحلام»).