إماراتيون يشاركون السعودية احتفالها باليوم الوطني الـ93 في 15 موقعاً سياحياً وتراثياً بالأحساء

شارك إماراتيون إلى جانب عدد من أشقائهم مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في احتفالية مُحافظة الأحساء بالذكرى الثالثة والتسعين لليوم الوطني السعودي، عبر 45 فعالية موزعة على 15 موقعاً سياحياً وتراثياً وترفيهياً حيث تستمر الاحتفالات حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري، تحت شعار احتفل في الأحساء وبرعاية مُحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر.

وافتتح مُحافظ الأحساء الفعاليات المصاحبة باليوم الوطني السعودي الـ93، مساء أول من أمس السبت، بالحفلَ الرئيس، وذلك في المسرح العائم بمتنزه الملك عبدالله البيئي (جنوبي الهفوف)، وتستمر حتى السابع والعشرين من سبتمبر الجاري.

وأشار الأمير سعود بن طلال إلى أن العنوان الذي اختارته المملكة لاحتفالات اليوم الوطني الـ93 تحت عنوان «نحلم ونحقق»، يعكس مسيرة النهضة التنموية الحالية والنظرة المستقبلية، مؤكداً أن الفرح بهذه المناسبة حقٌ لمواطنيها ولمقيميها ولمحبيها من أنحاء العالم كافة، لأنها وجهة عالمية متميزة بين مصافِّ الدول المتقدمة.

وشارك في تجهيز وإعداد الفعاليات المُصاحبة لليوم الوطني السعودي لهذا العام، أكثر من 30 جهة حكومية من القطاعات المدنية والعسكرية، إضافةً إلى القطاع الخاص، والقطاع الثالث غير الربحي، وبمشاركة أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة؛ لتنظيم الاحتفالات التي شهدت في يومها الأول إقبالاً نوعياً كبيراً من المواطنين، والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن المقيمين الذين حرصوا على حضور الفعاليات برفقة عائلاتهم وأطفالهم.