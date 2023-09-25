Monday, 25 September 2023 10:58 GMT

كرس عقدته لـ «الإعصار».. الوحدة يفوز على حتا بهدف عمر خريبين

9/25/2023 2:43:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حقق الوحدة فوزاً غير مقنع على حساب ضيفه حتا، اليوم الأحد، بهدف دون رد، سجله السوري عمر خريبين، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في جدول الترتيب بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة، فيما بقي حتا من دون رصيد بعد أن تلقى هزيمته الثالثة.

وكرس الوحدة عقدته لفريق حتا في تاريخ مواجهات الفريقين بفوزه في 6 مباريات، مقابل تعادل وحيد، وعجز حتا عن تحقيق أي فوز على العنابي في دوري المحترفين.

ورغم فوز الوحدة إلا أن الفريق ظهر بصورة غير مقنعة، وعاب الأداء البطء الشديد في الكثير من الأحيان، وإهدار الفرص بسبب رعونة اللاعبين.

أنهى العنابي الشوط الأول بالهدف الذي سجله خريبين في الدقيقة 24 بكرة رأسية من العرضية التي أرسلها كريستيان جوانكا.

وحرمت العارضة فريق حتا من إدراك التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول بعدما ردت رأسية قوية من علي عيد.
وسنحت أكثر من فرصة للضيوف في الشوط الثاني أبرزها في الدقيقة 53 عندما أنقذ حارس الوحدة محمد الشامسي مرماه من انفراد صريح لعلي عيد.

وتألق سالم خيري حارس «الإعصار» في إبعاد فرصة خطيرة لعمر خريبين في الدقيقة 74.
وتبارى لاعبو الوحدة في إهدار فرصة تسجيل الهدف الثاني بسبب الاستهتار والرعونة في الدقيقة 86، لتمر الدقائق الباقية دون جديد، ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز أصحاب الأرض.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN25092023000110011019ID1107132774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث