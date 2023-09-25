كرس عقدته لـ «الإعصار».. الوحدة يفوز على حتا بهدف عمر خريبين



حقق الوحدة فوزاً غير مقنع على حساب ضيفه حتا، اليوم الأحد، بهدف دون رد، سجله السوري عمر خريبين، في المباراة التي جرت على استاد آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع الوحدة رصيده إلى 6 نقاط في جدول الترتيب بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة، فيما بقي حتا من دون رصيد بعد أن تلقى هزيمته الثالثة.

وكرس الوحدة عقدته لفريق حتا في تاريخ مواجهات الفريقين بفوزه في 6 مباريات، مقابل تعادل وحيد، وعجز حتا عن تحقيق أي فوز على العنابي في دوري المحترفين.

ورغم فوز الوحدة إلا أن الفريق ظهر بصورة غير مقنعة، وعاب الأداء البطء الشديد في الكثير من الأحيان، وإهدار الفرص بسبب رعونة اللاعبين.

أنهى العنابي الشوط الأول بالهدف الذي سجله خريبين في الدقيقة 24 بكرة رأسية من العرضية التي أرسلها كريستيان جوانكا.

وحرمت العارضة فريق حتا من إدراك التعادل قبل صافرة نهاية الشوط الأول بعدما ردت رأسية قوية من علي عيد.

وسنحت أكثر من فرصة للضيوف في الشوط الثاني أبرزها في الدقيقة 53 عندما أنقذ حارس الوحدة محمد الشامسي مرماه من انفراد صريح لعلي عيد.

وتألق سالم خيري حارس «الإعصار» في إبعاد فرصة خطيرة لعمر خريبين في الدقيقة 74.

وتبارى لاعبو الوحدة في إهدار فرصة تسجيل الهدف الثاني بسبب الاستهتار والرعونة في الدقيقة 86، لتمر الدقائق الباقية دون جديد، ويطلق الحكم صافرة نهاية المباراة معلناً فوز أصحاب الأرض.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز