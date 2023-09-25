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تخطى البطائح بثنائية كارتابيا والغساني.. شباب الأهلي يواصل انتصاراته في الدوري

9/25/2023 2:43:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


حقق شباب الأهلي الانتصار الثالث على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، بعد تخطي مضيفه البطائح بهدفين دون رد، في المباراة التي استضافها استاد خالد بن محمد في الشارقة، لحساب الجولة الثالثة، ليرفع «الفرسان» رصيده إلى 9 نقاط، بعد حصد العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد «الراقي» عند 4 نقاط.

سجل ثنائية شباب الأهلي الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 57، والبديل يحيى الغساني في الدقيقة 82.

جاءت أفضلية الشوط الأول للضيوف، بعد أن تمكنوا من الاستحواذ نسبياً على مجريات اللقاء، دون أن يترجموا الفرص إلى أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي. ولعب البطائح بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع ديني بورجيس، بسبب عرقلة إيجور جيسوس.

واستفاد «الفرسان» من النقص العددي لأصحاب الأرض، بعد أن نجح كارتابيا في تسجيل هدف التقدم لفريقه، وأول أهداف اللاعب لهذا الموسم. وواصل الضيوف الضغط على مرمى الحارس إبراهيم عيسى، ليعزز البديل يحيى الغساني تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني، في العشر دقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

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