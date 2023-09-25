أنت المهندس المعماري لحياتك

الأغلبية من الناس ترغب في التغيير على مستوى حياتها اليومية، لكن التغيير لا يأتي بسهولة، بل يحتاج إلى قوة وإدراك، ولن يحدث تقدم دون فهم ووعي، لذلك لا بد أن تدرك قدراتك حتى تستطيع استخدامها، وأن الله سبحانه قد منحك الكثير من القدرات غير المحدودة التي تستطيع أن تستخدمها، قد تواجهك الكثير من التحديات، لكن لا يمكن أن تنجح بسهولة، فالمصاعب التي تواجهها عبارة عن تحديات يمكنك أن توجهها لتسهيل حياتك.

لقد أثبتت الدراسات التي أجراها العلماء في جامعة هارفارد أن الإنسان يمكنه أن يصاب باستمرار بالاكتئاب إذا لم تواجهه تحديات أثناء عمله، بل إن الصعاب والتحديات هي بوابة النجاح والتميز، انظر من حولك لأغنياء العالم الذين لم يتعبوا في جمع الأموال ولم يجتهدوا في الحصول عليها، سوف تجد أكثر من 90 % منهم يعانون من الاكتئاب، هؤلاء قد يكونون اكتسبوا هذه الثروات عن طريق الميراث ولم يتعبوا في الحصول عليها، وبالتالي لن تجد لديهم أي إنتاج، هناك الكثيرون ممن ينتظرون أن يأتي الحظ ويطرق أبوابهم، لذلك يمكنك أن تساعد نفسك في الحصول على ما ترغب به.

سوف أسوق لكم قصة.. كان هناك طالب اسمه روجر بانستر استطاع أن يكون أول عدّاء يقطع ميلاً في أقل من أربع دقائق، كان بطلاً في الأولمبياد في 100 متر و200 متر و300 متر، وحين كان طالباً قال لزملائه: هل تعرفون أن الإنسان يستطيع أن يجري الميل الواحد في 4 دقائق؟ فنظر بعضهم إلى بعض ساخرين منه وقالوا له: إن الجسم البشري لا يمكن أن يجري الميل في 4 دقائق، ولا العقل البشري يستطيع أن يستوعب ذلك، لكنه لم يضيع وقته في الكلام، لقد انطلق ونجح واستطاع النجاح، وبسبب جرأته وثقته بنفسه استطاع أن يمنح الفرصة لنحو 32 ألف طالب أصبحوا ماهرين في ذلك بسببه، لذلك لا بد أن تعرف قدرتك ونفسك ولا تسمح للناس من حولك أن تضيع قدراتك ولا أن يفرضوا عليك رأيهم، يمكن في الحياة التي تعيشها أن تكتشف قدراتك وأن تكون لك بصماتك الخاصة، بطريقتك وقدراتك وأحلامك وخططك، فكل حقائق الاختراعات التي وجدت في العالم كانت بدايتها حلماً، وبعد ذلك بدأ العمل فيها، حتى دخلت في حيز التفكير والنجاح في ذلك، منها اختراع الطائرة وجميع الآلات الإلكترونية والهاتف المحمول، وغيرها.

لذلك لا تضيع وقتك بين اللوم والكلام والمقارنة، كلها كلمات قد تقف أمام إبداعاتنا ونجاحاتنا، بل كن أنت المهندس المعماري لحياتك، وعليك أن تسعى للنجاح والتغيير، يقول الله تعالى: (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)، لذلك حاول أن ترتب أولوياتك وأفكارك، وتحمّل المسؤولية، وكن على أهبة الاستعداد، وتدرّب على كيفية تحقيق أحلامك وأهدافك.





لا تسمح لأحد أن ينتزع منك أحلامك، ولا تجعل الناس تؤثر فيك بالسلب والإحباط. الفيلسوف هوميروس يقول: «على الإنسان الاجتهاد والكفاح كي يهبه الخالق التيسير والنجاح»، لذلك ضع نفسك في حيز الفعل، وضع نفسك في حيز المجهود، و«من جد وجد»، وحاول التعرف إلى الجوانب المشرقة والجميلة والمميزة في شخصيتك وميولك وهواياتك.

لماذا لا نحاول التعرف إلى قدراتنا الحقيقية، ونعزز روح الإيجابية فينا؟ أتوقع يمكننا أن نبني مستقبلنا بقدراتنا ورؤيتنا الواضحة. أنت المهندس الوحيد في حياتك الذي يستطيع أن يبني حياته ومستقبله بجهده واجتهاده ووضوح أهدافه وترتيب أولوياته وتركيزه على تحقيق أحلامه وأمنياته، يقول ستيف جوبز: «نحن هنا لكي نضع بصمتنا في هذا الكون وإلا ما فائدة مجيئنا إليه؟».