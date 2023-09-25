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استجابة لإعلان محمد بن راشد.. 4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب بحكومة الإمارات في اليوم الأول

9/25/2023 2:43:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقبلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء
4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب في حكومة دولة الإمارات خلال اليوم الأول بعد إعلان
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،
عن المنصب.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعا شباب وشابات الإمارات المتميزين للتقدم لشغل منصب وزير الشباب في حكومة الإمارات.

وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات .. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين
.. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات .. نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه .. نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".

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