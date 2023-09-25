استجابة لإعلان محمد بن راشد.. 4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب بحكومة الإمارات في اليوم الأول

استجابة لإعلان محمد بن راشد.. 4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب بحكومة الإمارات في اليوم الأول
التاريخ
9/25/2023 2:43:37 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
استقبلت الأمانة العامة لمجلس الوزراء
4700 طلب ترشح لمنصب وزير الشباب في حكومة دولة الإمارات خلال اليوم الأول بعد إعلان
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،
عن المنصب.
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، دعا شباب وشابات الإمارات المتميزين للتقدم لشغل منصب وزير الشباب في حكومة الإمارات.
وقال سموه عبر حسابه في منصة إكس: "إلى أبنائنا الشباب والشابات في دولة الإمارات .. أبحث عن شاب أو شابة من المتميزين
.. يمثلون قضايا الشباب .. وينقلون آراءهم .. ويتابعون الملفات الحكومية التي تهمهم .. ليكون وزيراً/وزيرةً للشباب معنا في حكومة الإمارات .. نريده ملمّاً بقضايا وطنه، واعياً لواقع مجتمعه، ميدانياً في عمله، عقلانياً في طرحه، شجاعاً وقوياً في تمثيل بلده، شغوفاً لخدمة تراب وطنه .. نطلب ممن يجد في نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة ليكون وزيراً للشباب الكتابة لنا في مجلس الوزراء عبر والله الموفق أولاً وأخيراً لكل خير".
اقرأ أيضاَ:
محمد بن راشد يبحث عن وزيرٍ للشباب في حكومة الإمارات
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN25092023000110011019ID1107132771
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.