مفوض التجارة الأوروبي يحذر من تأثير اعتراض الصين على إدانة الحرب الروسية

(MENAFN
) نبه مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، اليوم الاثنين بتاريخ 25 أيلول، من أن اعتراض الصين على إدانة الحرب الروسية في أوكرانيا "يضر بصورة" بكين، مؤكداَ على أن "الشركات الأوروبية تشعر بقلق إزاء الاتجاه الذي تسلكه" الصين وأصبح "الكثير منها يتساءل عن وضعه في هذا البلد".
كما أفاد المفوض أثناء حديثه أمام طلاب في جامعة تسينغهوا في بكين بأن "ثمة خطرا في ما يتعلق بسمعة الصين"، وأعد أن موقفها هذا "يضر بصورة البلاد ليس لدى المستهلكين الأوروبيين فحسب لكن أيضا لدى الشركات".
كذلك لفت إلى أن "سلامة الأراضي كانت دائما مبدأ أساسيا بالنسبة إلى الصين في الدبلوماسية الدولية" الا أن "الحرب التي تقودها روسيا تشكل انتهاكا صارخا لهذا المبدأ".
في حين أكمل دومبروفسكيس "علاوة على ذلك، دعت الصين دائما إلى ضرورة أن تكون كل دولة حرة في اختيار مسار التنمية الخاص بها. لذا من الصعب جدا بالنسبة إلينا أن نفهم موقف الصين من حرب روسيا ضد أوكرانيا، لأنها تنتهك المبادئ الأساسية للصين".
وتعد روسيا والصين حليفتين استراتيجيتين، وتقومان بالترويج غالباَ لشراكتهما "اللامحدودة" ولتعاونهما الاقتصادي والعسكري. وقد تقاربتا أكثر منذ أن شرع في شباط من العام الماضي ما تلقبه روسيا بالعمليات العسكرية في أوكرانيا والذي تعترض الصين إدانته.
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