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نيوكاسل يسحق شيفيلد بثمانية أهداف في عقر داره بالدوري الإنجليزي

9/25/2023 2:32:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


سحق نيوكاسل يونايتد منافسه شيفيلد يونايتد بنتيجة 8-صفر عن طريق ثمانية لاعبين مختلفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ولم يظهر نيوكاسل أي علامات على الشعور بالإرهاق عقب خوض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما، بالتعادل مع ميلان الأسبوع الماضي، وتقدم 3-صفر مع نهاية الشوط الأول بواسطة شون لونجستاف ودان بيرن وسفين بوتمان.

وجاء الشوط الثاني بشكل مماثل، وصنع كيران تريبيير هدفه الثالث عندما سجل كالون ويلسون، وقبل أن ينجح أيضا أنتوني جوردون في إحراز الهدف الخامس بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وبدأت جماهير شيفيلد في مغادرة الملعب بعد مرور ساعة من اللعب.

وسجل أيضا ميجيل ألميرون وبرونو جيمارايش لتصبح النتيجة 7-صفر قبل أن يختتم البديل ألكسندر إيساك مهرجان الأهداف، ليتقدم الفريق الفائز إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.

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