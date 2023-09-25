باير ليفركوزن يفوز على هايدنهايم ويواصل مزاحمة بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني

واصل باير ليفركوزن مزاحمته لبايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه 4-1 على هايدنهايم اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل إنتراخت فرانكفورت مع فرايبورج سلبيا.

ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 13 نقطة بالتساوي مع بايرن ميونخ حامل اللقب، الذي يتفوق على ليفركوزن بفارق الأهداف فقط، وتجمد رصيد هايدنهايم عند 4 نقاط.

وفي مباراة أخرى اليوم، تعادل إنتراخت فرانكفورت مع فرايبورج سلبيا ليرفع إنتراخت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف فقط أمام فرايبورج.

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