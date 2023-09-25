باير ليفركوزن يفوز على هايدنهايم ويواصل مزاحمة بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني

باير ليفركوزن يفوز على هايدنهايم ويواصل مزاحمة بايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني
التاريخ
9/25/2023 2:32:44 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
واصل باير ليفركوزن مزاحمته لبايرن ميونيخ في صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، بفوزه 4-1 على هايدنهايم اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت اليوم أيضا تعادل إنتراخت فرانكفورت مع فرايبورج سلبيا.
ورفع باير ليفركوزن رصيده إلى 13 نقطة بالتساوي مع بايرن ميونخ حامل اللقب، الذي يتفوق على ليفركوزن بفارق الأهداف فقط، وتجمد رصيد هايدنهايم عند 4 نقاط.
وفي مباراة أخرى اليوم، تعادل إنتراخت فرانكفورت مع فرايبورج سلبيا ليرفع إنتراخت رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثامن بفارق الأهداف فقط أمام فرايبورج.
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