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نابولي يتعادل مع بولونيا ويواصل إهدار النقاط بالدوري الإيطالي

9/25/2023 2:32:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


واصل نابولي مسلسل إهدار النقاط في بطولة الدوري الإيطالي، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه بولونيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمسابقة.

ولم ينجح نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، في تحقيق الفوز منذ تغلبه على ساسولو في الجولة الثانية، حيث خسر مباراة وتعادل في مباراة، فيما جاء التعادل مع بولونيا ليكون الثاني على التوالي للفريق هذا الموسم.

ورفع نابولي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، فيما رفع بولونيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر.

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