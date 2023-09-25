قائدا أرمينيا وأذربيجان يلتقيان في غرناطة أكتوبر المقبل

يعقد اجتماع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في مدينة غرناطة الإسبانية يوم 5 أكتوبر المقبل ، حسبما ذكرت وكالة أنباء انترفاكس الروسية نقلا عن المكتب الصحفي لمجلس الأمن في أرمينيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المكتب الصحفي قوله إن أرمين جريجوريون، سكرتير مجلس الأمن الأرمينى سيتوجه إلى بروكسل حيث سيلتقي مع مستشاري قادة الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وأذربيجان للإعداد للاجتماع المقرر في إسبانيا.

وكان رئيس الوزراء الأرميني قد قال في خطاب للأمة في وقت سابق اليوم إن أرمينيا لم تعد محمية من قبل حلفائها الإقليميين والتكتلات الأمنية الإقليمية في صراعها المستمر منذ عقود مع أذربيجان.

وأضاف باشينيان، دون أن يذكر بشكل مباشر اسم روسيا أكبر حليف ليريفان في المنطقة، أن "تحليل الوضع يظهر أن التكتلات الأمنية والحلفاء، الذين اعتمدنا عليهم منذ فترة طويلة، قد وضعوا هدفا لإظهار ضعفنا وجعل من المستحيل على شعب أرمينيا أن تكون له دولة مستقلة"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من قرار روسيا عدم التدخل عندما شنت أذربيجان عملية عسكرية قصيرة للسيطرة على منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها.

ويتمركز نحو 2000 جندي روسي في المنطقة، التي تقطنها أغلبية من الأرمن ولكنها معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان، منذ حرب نشبت في عام 2020.





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