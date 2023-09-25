إنتر ميلان يعبر إمبولي ويعزز صدارته للدوري الإيطالي



عزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه 1-0 على مضيفه إمبولي اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل نابولي مع مضيفه بولونيا سلبيا.



ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، وحافظ على فارق الـ3 نقاط، الذي يتقدم به على جاره ميلان صاحب المركز الثاني.

وواصل نابولي إهدار النقاط في رحلة الدفاع عن لقب البطولة، وتعادل سلبيا مع مضيفه بولونيا ليفشل في تحقيق الفوز في المباراة الثالثة على التوالي بالمسابقة، ورفع نابولي رصيده إلى 8 نقاط مقابل 6 نقاط لبولونيا.

وفي مباراتين أخريين اليوم بنفس الجولة، فاز أتالانتا على كالياري 2-0 وفيورنتينا على مضيفه أودينيزي 2-0.





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