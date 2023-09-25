إنتر ميلان يعبر إمبولي ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

إنتر ميلان يعبر إمبولي ويعزز صدارته للدوري الإيطالي
التاريخ
9/25/2023 2:32:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
عزز إنتر ميلان صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه 1-0 على مضيفه إمبولي اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل نابولي مع مضيفه بولونيا سلبيا.
ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 15 نقطة من 5 انتصارات متتالية، وحافظ على فارق الـ3 نقاط، الذي يتقدم به على جاره ميلان صاحب المركز الثاني.
وواصل نابولي إهدار النقاط في رحلة الدفاع عن لقب البطولة، وتعادل سلبيا مع مضيفه بولونيا ليفشل في تحقيق الفوز في المباراة الثالثة على التوالي بالمسابقة، ورفع نابولي رصيده إلى 8 نقاط مقابل 6 نقاط لبولونيا.
وفي مباراتين أخريين اليوم بنفس الجولة، فاز أتالانتا على كالياري 2-0 وفيورنتينا على مضيفه أودينيزي 2-0.
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