ماكرون: فرنسا تقرر إنهاء تعاونها العسكري في النيجر وسحب سفيرها

ماكرون: فرنسا تقرر إنهاء تعاونها العسكري في النيجر وسحب سفيرها
التاريخ
9/25/2023 2:32:43 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن باريس قررت إنهاء التعاون العسكري مع النيجر وسحب سفيرها من البلد الإفريقي.
وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن "فرنسا قررت سحب سفيرها" من النيجر ، و"سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر"، موضحا أن الجنود الفرنسيين الـ 1500 سيغادرون "في الاسابيع والاشهر المقبلة" على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام".
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