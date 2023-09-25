ماكرون: فرنسا تقرر إنهاء تعاونها العسكري في النيجر وسحب سفيرها

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن باريس قررت إنهاء التعاون العسكري مع النيجر وسحب سفيرها من البلد الإفريقي.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن "فرنسا قررت سحب سفيرها" من النيجر ، و"سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر"، موضحا أن الجنود الفرنسيين الـ 1500 سيغادرون "في الاسابيع والاشهر المقبلة" على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام".





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