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اليابان تبدأ محادثات اليوم لتخزين ثاني أكسيد الكربون بماليزيا

9/25/2023 2:32:42 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المقرر أن تبدأ اليابان محادثات من أجل تخزين ثاني أكسيد الكربون في ماليزيا، بحسب ما ذكرته صحيفة «نيكي»، دون أن تذكر تفاصيل بشأن مصدر حصولها على تلك المعلومات.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد، بأنه من المتوقع أن يجتمع وزير الاقتصاد الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، مع مسؤولين تنفيذيين من شركة النفط الماليزية الحكومية «بتروناس»، في مؤتمر سيبدأ يوم غد الاثنين باليابان، حيث سيتم توقيع مذكرة بشأن المشروع.

ويشار إلى أنها المحاولة الأولى من جانب اليابان، التي تسعى لكي تكون محايدة للكربون بحلول عام 2050، لنقل وتخزين الانبعاثات إلى الخارج، حيث تهدف إلى البدء في ذلك في عام 2028.

وذكرت صحيفة «نيكي» أن الخطة تنص على تخزين ما يتراوح بين 120 إلى 240 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً تحت الأرض، وهو ما يعادل ما يتراوح بين 10 % و20 % من الناتج الحالي.


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