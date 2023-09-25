اللولو تواصل التوسع في أوروبا وتبدأ عملياتها في بولندا



تخطط مجموعة اللولو لإنشاء مركز للتوريد والتصدير في منطقة أوروبا الوسطى وبولندا. وفي هذا الصدد، وقعت مجموعة اللولو مذكرتي تفاهم مع بعض الهيئات الحكومية البولندية، وهي مطار أولشتين مازوري والهيئة البولندية للاستثمار والتجارة.

ووفقاً لمذكرة التفاهم الأولى، ستقوم مجموعة اللولو بإنشاء أحدث مرافقها في مطار أولشتين مازوري، شمال شرق بولندا، من أجل توريد وتعبئة وتصدير المنتجات الطازجة وخصوصاً التفاح والتوت والجبن واللحوم وغيرها من المنتجات الغذائية المعبأة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند والشرق الأقصى.

وتم توقيع مذكرة التفاهم الثانية مع هيئة الاستثمار والتجارة البولندية، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار والتشغيل السلس لمجموعة اللولو في بولندا، كما سيساعد هذا في استكشاف فرص جديدة في قطاعات الأعمال الأخرى ذات الصلة في مناطق مختلفة من بولندا.

وتم وضع علم على الشحنة الأولى من قبل جوستاو ماريك بريجن، محافظ منطقة وارمينسكو مازورسكي ويوسف علي موسليام، رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو بحضور فيكتور فوجيك، رئيس مجلس إدارة مطار أولشتين مازوري في مطار أولشتاين مازوري، ومحمد الحربي، سفير الإمارات لدى بولندا، وجاكوب سلاويك، سفير بولندا لدى الدولة وكبار المسؤولين في وكالة الاستثمار والتجارة البولندية، ومحمد ألطاف مدير مجموعة اللولو وعدد من كبار المسؤولين. كما تم تنظيم جلسات عمل ثنائية مع الجمعيات التعاونية للمزارعين وغيرهم من المنتجين الزراعيين لإيجاد سبل جديدة للتعاون.

وفي المرحلة الأولى، تتوقع مجموعة اللولو تصدير ما قيمته 50 مليون يورو، ومن المتوقع أن يزداد ذلك بشكل ملحوظ مع إضافة خطوط إنتاج جديدة.

وقد عقد يوسف علي موسليام والوفد المرافق اجتماعات ومناقشات رفيعة المستوى مع عدد من كبار الوزراء ومسؤولين من الحكومة البولندية.



