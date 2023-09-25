إيفرجراند الصينية تفشل في إصدار سندات جديدة



قالت مجموعة إيفرجراند الصينية أمس إنها لم تتمكن من تلبية الاشتراطات اللازمة لإصدار سندات جديدة بموجب خطة لإعادة هيكلة ديونها بسبب التحقيق الذي يجرى مع وحدة عقارية تابعة لها.

وتحقق هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين مع وحدة «هنجدا ريال استيت» العقارية التابعة للمجموعة لاشتباهها في انتهاك الوحدة سياسة الكشف عن المعلومات.

وحتى نهاية يوليو، بلغ إجمالي الديون المستحقة على «هنجدا» نحو 277.5 مليار يوان (38 مليار دولار)، كما أنها تواجه 1931 قضية قضائية ينتظر البت فيها.

وقال هوي كا يان، رئيس مجموعة إيفرجراند، في إفصاح لبورصة هونج كونج أمس «ننصح حاملي الأوراق المالية للشركة ومستثمريها المحتملين بتوخي الحذر عند التعامل في أوراقها المالية (سنداتها)».

ومع وصول إجمالي الالتزامات المستحقة على المجموعة لأكثر من 300 مليار دولار، بعضها ديون خارجية، تتصدر إيفرجراند قائمة الشركات التي تعاني من أزمة ديون عقارية والتي تخلف بسببها عدد من المطورين الصينيين عن السداد خلال العام الماضي، مما أجبر الكثيرين على الدخول في محادثات لإعادة هيكلة الديون.

وأعلنت المجموعة في 22 مارس عن خطط لإعادة هيكلة ديون خارجية مستحقة عليها قيمتها 22.7 مليار دولار. وتحتاج المجموعة إلى موافقة أكثر من 75 % من حاملي كل فئة دين للموافقة على الخطة، التي تقدم للدائنين سلة خيارات لمبادلة الديون بسندات جديدة وصكوك مرتبطة بالأسهم. (الدولار = 7.2980 يوان صيني)



