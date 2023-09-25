العراق يقصر التعاملات الداخلية على الدينار بدل الدولار

قرَّر العراق قصر التعاملات التجارية الداخلية وغيرها على الدينار بدلاً من الدولار.

وأوضح محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، اليوم، أن بلاده ستقصر جميع التعاملات التجارية الداخلية وغيرها على الدينار بدلاً من الدولار عدا التي تسلّم للمسافرين، مشيراً إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من العام المقبل.

وأكد العلاق، في تصريحات نشرها اليوم «البنك المركزي العراقي» عبر موقعه الإلكتروني، مضيّ البنك للاستغناء عن التحويلات الخارجية السنة المقبلة واعتماد المصارف المجازة في العراق على بنوك مراسلة في عمليات التحويل الخارجي، لافتاً إلى أن الحوالات عن طريق البنوك المراسلة بلغت 60% من إجمالي الحوالات (خارج المنصة الإلكترونية الخاصة بالبنك المركزي)، فيما وصلت نسبة تنفيذ الحوالات المحقّقة إلى أكثر من 95%.

وقال إن سعي البنك المركزي في فتح قنوات تواصل مباشر للمصارف العراقية مع نظيرتها الأجنبية في المراسلات والتبادل التجاري وغيرها جاء على مراحل مكثّفة، فيما يجري حالياً فتح قنوات التحويل بعملات مختلفة منها: الدرهم الإماراتي، والليرة التركية، والروبية الهندية، واليورو.

وأشار الى أن دخول معظم التجار إلى قنوات التحويل الرسمية وتوفير الدولار بسعر 1320 ديناراً كان سبباً مباشراً في السيطرة على المستوى العام للأسعار وانخفاض نسبة التضخم، الذي يعد مؤشراً أساس في فاعلية السياسة النقدية، مبيناً أن سعر السوق السوداء لا يصلح كمؤشر؛ لكونه يتعلق بالدولار النقدي للعمليات غير الأصولية، وليست مخصصةً لأغراض التجارة المشروعة.

وذكر أن النظام الجديد للتحويل الخارجي وبيع الدولار يوفر حماية من المخاطر لأطراف العمليات كافة، ويحظى بقبول وإشادة دوليتين، وينسجم مع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحقق بادرة مهمة للعلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والمصارف العالمية المعتمدة.