محمد بن راشد ينعى محمد بن الشيخ مجرن أحد رجالات دبي المخلصين

محمد بن راشد ينعى محمد بن الشيخ مجرن أحد رجالات دبي المخلصين
التاريخ
9/25/2023 2:32:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،
الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان ..
أحد رجالات دبي
الأفاضل .. الناصحين المخلصين.
ودون سموه عبر منصة إكس: "ودعت دبي اليوم الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان ..
أحد رجالاتها الأفاضل .. الناصحين المخلصين .. عاصر الشيخ راشد بن سعيد رحمهما الله وكان صاحب رأي سديد وحكمة نابعة من محبة وإخلاص للحاكم والمحكومين .
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وألهمنا الصبر والسلوان" .
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