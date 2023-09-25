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محمد بن راشد ينعى محمد بن الشيخ مجرن أحد رجالات دبي المخلصين

9/25/2023 2:32:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،
الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان ..
أحد رجالات دبي
الأفاضل .. الناصحين المخلصين.

ودون سموه عبر منصة إكس: "ودعت دبي اليوم الشيخ محمد بن الشيخ مجرن بن سلطان ..
أحد رجالاتها الأفاضل .. الناصحين المخلصين .. عاصر الشيخ راشد بن سعيد رحمهما الله وكان صاحب رأي سديد وحكمة نابعة من محبة وإخلاص للحاكم والمحكومين .
رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وألهمنا الصبر والسلوان" .


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