أحمد بن محمد ينعى الإعلامي السعودي هاني نقشبندي

أحمد بن محمد ينعى الإعلامي السعودي هاني نقشبندي
التاريخ
9/25/2023 2:32:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الإعلامي والروائي السعودي هاني نقشبندي الذي وافته المنية اليوم.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «فقد الإعلام العربي اليوم الإعلامي والروائي السعودي الأخ هاني نقشبندي بعد رحلة طويلة من العطاء في المجالين الصحفي والأدبي».
وأضاف سموه: «نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وعزاؤنا الخالص لأسرته ولأصدقائه وللوسط الإعلامي العربي».
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