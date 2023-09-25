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أحمد بن محمد ينعى الإعلامي السعودي هاني نقشبندي

9/25/2023 2:32:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نعى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، الإعلامي والروائي السعودي هاني نقشبندي الذي وافته المنية اليوم.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «فقد الإعلام العربي اليوم الإعلامي والروائي السعودي الأخ هاني نقشبندي بعد رحلة طويلة من العطاء في المجالين الصحفي والأدبي».

وأضاف سموه: «نسأل الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وعزاؤنا الخالص لأسرته ولأصدقائه وللوسط الإعلامي العربي».


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