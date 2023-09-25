«محمد بن راشد للإسكان» تنجز 136 فيلا سكنية في الورقاء الرابعة

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم ورفع مستوى جودة الحياة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لتخصيص مشاريع سكنية عصرية ومتكاملة، تضمن توفير السكن الملائم، تحقيقاً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040، أنجزت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان

مشروع إنشاء 136 فيلا سكنية في منطقة الورقاء الرابعة بدبي، الذي بدأ العمل فيه في مطلع العام الماضي، ويمتد على مساحة 728,510 قدم مربع، فيما بدأت المؤسسة أيضاً في عملية تخصيص الوحدات السكنية للمواطنين المستحقين لها.

وأكد سعادة عمر حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن مشروع إنشاء 136 فيلا سكنية في منطقة الورقاء الرابعة، يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تنفذها المؤسسة، لتوفير الاحتياجات الإسكانية المستقبلية للمواطنين ضمن مجتمعات متكاملة، وفق أفضل معايير التخطيط الحضري، والتي تضعها المؤسسة في صدارة الأهداف الرامية إلى ضمان جودة ورفاهية حياة المواطن على مدار العشرين عامًا المقبلة."

وقال بوشهاب: "تعمل المؤسسة على تنفيذ مشاريع سكنية في مختلف مناطق إمارة دبي، لضمان توفير السكن الملائم والخدمات، تحقيقاً لأهداف خطة دبي الحضرية 2040، وروعي فيها توفير أفضل معايير التخطيط لضمان رفاهية الأسر المواطنة، بما يكفل للمواطن وأسرته مقومات الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة."

مساكن بتصاميم مختلفة

ويمتد المشروع على مساحة 728,510 قدم مربع (67,680 متر مربع)، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية 511,250 قدم مربع (47,497 متر مربع)، ويتضمن المشروع 136 فيلا سكنية توفر جميع المرافق الحديثة. وتراعي في تصاميمها التوزيع الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية، بما يلائم احتياجات الأسرة المواطنة، ويأتي هذا في إطار التزام المؤسسة بتقديم أفضل الخدمات الإسكانية للمواطنين.

كما تم تشييد الفلل بعدة تصاميم معمارية مختلفة لتلبية احتياجات الفئة المستفيدة من المواطنين. وتتنوع الفلل السكنية من حيث الواجهات الخارجية، وتتألف كل فيلا من طابقين أرضي وأول، ومساحات داخلية مرصوفة ومزروعة. ويضم الطابق الأرضي في كل فيلا صالة للعائلة ومجلس بمدخل مستقل، بالإضافة الى مطبخ وغرفة خادمة وغرفة غسيل، وكذلك تم توفير غرفة ضيوف. أما الطابق الأول فيتضمن أربع غرف نوم بخدمات مستقلة لكل غرفة.