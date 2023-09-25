حمدان بن محمد يطلق برنامج قيادات دبي الاقتصادية

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، برنامج قيادات دبي الاقتصادية، الذي يهدف إلى تأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية لقيادة قطاعات دبي الحيوية، وتزويدهم بأحدث التوجهات والخبرات العالمية.

ويستهدف البرنامج، الذي ينظمه مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، بالتعاون مع شركاء استراتيجيين عالميين في مجال الاقتصاد، إعداد كوادر وطنية عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة، لإكسابهم مهارات حيوية تؤهلهم لقيادة المستقبل.

استثمار في الإنسان

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": نطلق اليوم "برنامج قيادات دبي الاقتصادية" .. هدفنا تجهيز كوادر وطنية تستطيع تحمل مسؤولية دبي الاقتصادية المستقبلية، وتحقيق رؤية أجندتها الاقتصادية D33، وضمان استدامة النمو، مضيفاً سموه: "البرنامج يمتد لمدة عام وسأتابعه بنفسي، وسيكون تحت إشراف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، وباب الترشيح والترشح مفتوح عبر الموقع الإلكتروني للمركز لجميع من يرى في نفسه جزءاً من مستقبل اقتصاد دبي وريادة الإمارات".

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "نمتلك ثروة من العقول المبدعة في جميع القطاعات، وما يكفي من المرونة والخطط الاستباقية لتعزيز موقعنا في مقدمة الاقتصادات الأكثر تنوعاً ونمواً في العالم".

فرص واعدة

ويستهدف برنامج قيادات دبي الاقتصادية ابتكار أفكار نوعية جديدة تطور فرصاً واعدة تدعم الكفاءات الوطنية، ويوفر بيئة خصبة تعزز المهارات القيادية والداعمة لأفضل المواهب، ويدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في مضاعفة النمو الاقتصادي لدبي خلال العقد المقبل، وترسيخ موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية حول العالم.

ويفتح مركز محمد بن راشد لإعداد القادة باب التسجيل أمام الراغبين في المشاركة في البرنامج خلال الفترة الممتدة ما بين سبتمبر إلى أكتوبر المقبل من خلال المنصة الإلكترونية التابعة للمركز حيث يشترط في المتقدم للانضمام للبرنامج أن يكون صاحب رؤية استراتيجية ومستقبلية يود تحقيقها، وصاحب دور أساسي في وضع ملامح استراتيجية في مكان عمله أو أن يكون مشرفاً على قطاع مهم أو يقود مبادرة استراتيجية، وأن يكون مسؤولاً عن عدد من المخرجات الرئيسية لمكان عمله، وأن يكون قائداً لفرق عمل ناجحة، وأن يكون من قيادات الصفين الثاني والثالث.