ظهر «Iphone 15 Pro Max» الزجاجي يفشل في اختبار الكسر

كشف المراجع الأمريكي زاك نيلسون صاحب أحد أهم قنوات التقنية على يوتيوب «جيري ريغ إيفريثينغ»، عن السبب الحقيقي لجعل أبل الخلفية الزجاجية لجهازها آيفون 15 برو ماكس قابلة للتغيير والإصلاح بسهولة، عكس المعتاد عن أبل.

وجاء الكشف بعدما فشلت خلفية الجهاز الزجاجية في الصمود أمام اختبار الضغط والانحناء، لتنكسر الخلفية فور الضغط عليها، رغم عدم تعرض الشاشة التي يفترض أنها الأكثر قابلية للكسر.

واعتبر زاك أنه لهذا السبب جعلت أبل سعر الخلفية الزجاجية أرخص من قبل، ولم تعد مربوطة بحساسات، أو ملتصقة بجسم الجهاز مثلما كانت أبل تفعل من قبل، فتصعب عملية تغيير الظهر وتجعل الأمر مكلفاً بشكل كبير.

وقال زاك إنه الجهاز الأول من أبل الذي يفشل في اختبار الضغط منذ آيفون 6، منذ ما يقرب من 10 سنوات، الأمر الذي أرجعه لاحتمالية تسبب جسم الجهاز التيتانيوم في الكسر، لكون صلابة التيتانيوم لا تعطي أي قابلية للتمدد الأمر الذي يعرض خلفية الجهاز الزجاجية للكسر مباشرة، بسبب تلقيها للصدمات بالكامل.

ودلل زاك على كلامه بوضع آيفون 15 في نفس الاختبار وعدم تعرضه للكسر، وهو الجهاز المبني جسمه من الألمونيوم، وبالتالي يستطيع بقدر من الليونة حماية الخلفية الزجاجية من الانطعاج.

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