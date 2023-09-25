برج خليفة يشهد افتتاح موسم «ميني فوتبول»



انطلقت مساء أول من أمس، النسخة الأولى من بطولة ميني فوتبول في ملاعب «دبي بولارز» في «داون تاون دبي»، وبحضور كبير من ممثلي الفرق والقائمين على اللعبة الوليدة وفي مقدمة الحضور سعيد العاجل نائب رئيس اتحاد الرياضة للجميع رئيس اللجنة التنفيذية لميني فوتبول، التي تم إشهارها أحدثَ اللعبات المنضمة إلى الرياضات الجماعية في الدولة.

وأسفرت نتائج مباريات الجولة الأولى عن فوز بلدية دبي على اتحاد كلباء 5-4 في مباراة الافتتاح التي حفلت بالندية والإثارة، وفي المباراة الثانية فاز فريق روز بيري العالمي على فريق شرطة دبي بهدف، وفي المباراة الثالثة فاز فريق أدنوك للبترول على أكاديمية الريس 5-4، وانتهت مواجهة الشعب مع سبورت فور أول بالتعادل السلبي.

سعادة

من جانبه، أعرب سعيد العاجل عن سعادته الكبيرة بالانطلاقة القوية للعبة في ظل وجود 12 فريقاً من ضربة البداية وسط طموحات باستقطاب مزيد من الفرق في الفترة المقبلة، مشيداً بجهود ممثلي الفرق الكبيرة في مساعدة اللجنة، وكذلك موقع البطولة في داون تاون دبي بجوار برج خليفة وهو ما منح الجماهير الحاضرة فرصة الاستمتاع بالأجواء الساحرة، كما وجه الشكر إلى الهيئة العامة للرياضة واتحاد الإمارات لكرة القدم ومجلس دبي الرياضي وملاعب دبي بولارز وكل العاملين في اللجنة التنفيذية وكذلك الشكر إلى سرمد الزدجالي واتحاد الإمارات للرياضة للجميع الذي يتبنى اللجنة التنفيذية لميني فوتبول.

وواصل العاجل: نسعى إلى أن نكون عند حسن ظن وثقة الجميع في تقديم عمل متميز ورائع ولن ندخر جهداً في سبيل تقديم اللعبة في حلة زاهية للوسط الرياضي، وسنبذل كل ما في وسعنا من أجل تحقيق كل الطموحات، مثمناً دور الإعلام في تثبيت أركان اللعبة والإسهام في نشرها، ولا سيما أن لدينا إعلاماً رقمياً وإلكترونياً متميزاً في صحافتنا المحلية التي ظلت تدعم الرياضة بصورة كبيرة.

من جانبه، توجه عبدالله حسن الدرمكي الأمين العام السابق لمجلس إدارة اتحاد كلباء، بالتهاني والتبريكات إلى اللجنة التنفيذية للعبة الجديدة وقال: ثقتنا كبيرة بأن القائمين على أمر اللعبة سوف يطورونها، ونتمنى لهم التوفيق والوصول بها إلى أبعد نقطة وتمثيل الدولة في المحافل الإقليمية والقارية والعالمية.

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