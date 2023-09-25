«دولية دبي للسلة» تواصل استعداداتها للنسخة الـ 33



واصلت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ33، المقررة إقامتها خلال الفترة من 26 يناير حتى 4 فبراير 2024، استعداداتها من أجل إقامة نسخة أكثر تميزاً في حدث رياضي كبير في منطقة الشرق الأوسط استمر بنجاح على مدى أكثر من 3 عقود. وأبرمت شركة «سما لتنظيم الفعاليات» المسؤولة عن رعاية الحدث الكبير عقداً مع

شركة «هايفرز دبي للتسويق»، من أجل ضمان رعاية أفضل تدعم البطولة، لا سيما وأن موعدها تم تحديده بالتنسيق مع الاتحادات القارية والعربية لكي لا يتضارب مع مواعيد استحقاقات المنتخبات والأندية، وبالتالي ستضمن البطولة مشاركة أقوى الأندية وأفضل اللاعبين.

من جانبها، قدمت سماح أبوعوف، الرئيس التنفيذي لشركة هايفرز للتسويق، الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على رعايته ودعمه للبطولة، وكذلك جهود ودعم معالي مطر الطاير، نائب رئيس المجلس، مؤكدة أن تعاون الجهات الرسمية والأندية والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية سيكون وراء تميز النسخة الـ33 من البطولة، وهذا الأمر ليس بجديد على دبي، التي أبهرت الجميع من خلال تنظيمها الرائع لكل الفعاليات على المستويات كافة.

كما ثمنت سماح أبوعوف الشراكة في رعاية البطولة، وهي مسؤولية كبيرة، وستسعى من خلال

شركة هايفرز دبي للتسويق أن تسهم في تقديم أكثر نسخ بطولة دبي الدولية للسلة تميزاً على مر السنوات الماضية.

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