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صادرات النفط الكندية تقفز 6 أضعاف إلى 11 مليون برميل

9/25/2023 2:32:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ارتفعت صادرات النفط الكندية من الموانئ الأميركية على خليج المكسيك في أكتوبر، وذلك في ظل تراجع الصادرات النفطية من روسيا والسعودية، وبسبب أعمال الصيانة لدى مصافي التكرير الأمريكية.

ومن المتوقع أن ترتفع صادرات النفط الكندية إلى 11 مليون برميل الشهر المقبل، وهو ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وتمثل هذه الزيادة قفزة بستة أضعاف تقريبا عن حجم الصادرات في سبتمبر.

وتوقع البنك المركزي الكندي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين على المدى القريب بسبب الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين.

وقال أن الاقتصاد الكندي دخل مرحلة النمو الضعيف، وهو أمر ضروري لتخفيف ضغوط التضخم.

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