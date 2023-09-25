«إل جي» وشركة صينية تعتزمان إقامة 4 مصانع لمواد بطاريات السيارات الكهربائية

قالت شركة «إل جي ليمتد» للكيماويات الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، إنها أبرمت شراكة مع مجموعة «هوايو» الصينية لإقامة أربعة مصانع لتصنيع مواد بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب وإندونيسيا وسط تسارع وتيرة التوجه إلى السيارات الكهربائية.

وقالت الشركة، في بيان، إنها أبرمت، أول من أمس الجمعة، أربع اتفاقيات أولية منفصلة مع مجموعة «هوايو» الصينية لإقامة مصنع كاثود لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم، ومصنع لمعالجة تركيز الليثيوم في المغرب، ومصنعين آخرين في إندونيسيا، بحسب وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة «إل جي ليمتد» شين هاك تشول، في البيان: «سنعزز وجودنا في سوق الكاثود لإنتاج بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم من خلال جعل مصنع الكاثود في المغرب مركزا عالميا لإنتاجنا من الكاثود».

وبطارية «فوسفات الحديد والليثيوم» هي نوع من بطاريات الليثيوم أيون المعروفة بخصائص الأمان المعززة، وكثافة الطاقة العالية وعمر الخدمة الأطول.

وقال متحدث باسم الشركة، عبر الهاتف، إنه من المتوقع أن يبدأ إنتاج مصنعي الكاثود ومعالجة الليثيوم في المغرب في عامي 2025 و 2026 على التوالي، وإنه لم يتم تحديد الإطار الزمني لعمليات المصنعين في إندونيسيا بعد.

وقالت الشركة إنها ستمتلك حصة مسيطرة في المشاريع الاستثمارية دون الخوض في تفاصيل.

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