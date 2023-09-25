مترو أنفاق بكين يجرب خدمة توصيل الطرود السريعة

شارك عدد من خطوط مترو أنفاق بكين، في مشروع تجريبي جديد لنقل الطرود السريعة في غير ساعات الذروة، اعتباراً من يوم أمس السبت، بهدف الحد من ازدحام الطرق وخفض انبعاثات الكربون.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عن وانج شو لينج، المسؤول في معهد بكين للنقل، أن شبكة النقل بالسكك الحديدية الحضرية في بكين، توسعت خلال الأعوام الأخيرة، مع 27 خطاً تغطي حالياً مسافة إجمالية تبلغ 807 كيلومترات.

وتتعامل العاصمة مع ما يقرب من 15 مليون طرد سريع كل يوم، ويتم تسليم معظمها عبر النقل البري في المناطق الحضرية.

وقال وانج إن المشروع التجريبي «يستفيد من الطاقة الفائضة لأنظمة مترو الأنفاق في غير ساعات الذروة»، مضيفاً: «من المتوقع أن يخفف تدريجياً من الازدحام المروري، إلى جانب خفض انبعاثات الكربون».

ولضمان التشغيل الآمن والمنظم للخطوط التجريبية، اشترطت لجنة النقل في بلدية بكين أن البضائع المنقولة يجب أن تلتزم بقائمة المواد المحظورة في مترو أنفاق بكين، وأن تجتاز الفحوصات الأمنية، وفقاً لمسؤول اللجنة تشو يوان.

وقال تشو إن الشركات المشاركة في المشروع التجريبي، صممت صناديق تسليم سريع قابلة لإعادة الاستخدام، تتوافق مع أبعاد النقل بمترو الأنفاق في المناطق الحضرية، وطورت عربات ترولي مخصصة، يمكنها تسهيل النقل الآمن والمريح.

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