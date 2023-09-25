146مشاركة من 16 دولة في جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية عن انطلاق فعاليات تحكيم مُشاركات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز، التي تهدف إلى تشجيع العاملين في المجال التربوي في الوطن العربي على البحث التربوي وتسليط الضوء على الممارسات التربوية.



و قال الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: "يسرّنا انطلاق عملية التحكيم لمشاركات جائزة حمدان - الألكسو للبحث التربوي المتميز في دورتها السادسة والعشرين التي حققت طوال الأعوام السابقة الكثير من أهدافها في دعم مسيرة التميز وخلق بيئة تعليمية متميزة تقوم على الابتكار والإبداع في كافة المجالات التعليمية والتربوية، وتسليط الضوء على الممارسات التربوية الناجحة.

وأضاف الدكتور السويدي أن الجائزة شهدت هذا العام إقبالاً جيداً من جميع أنحاء الوطن العربي وبلغت 146 مشاركة مقارنة بعدد 72 مشاركة في الدورة الخامسة والعشرين من الجائزة، كما بلغ عدد الدول المشاركة 16 دولة هذا العام ، وقال الأمين العام للمؤسسة بأنه ولأول مرة في تاريخ الجائزة تم استقبال المشاركات وإجراء عمليات التحكيم

الكترونياً مما يؤكد أن الجائزة مستمرة في التطور عاماً بعد عام ، وتوجه بالشكر لجميع المشاركين على إسهاماتهم متطلعاً إلى إن تكون إضافة حقيقية للمجال التربوي والمساهمة في النهضة التعليمية في كافة الدول العربية. كما نشكر المحكمين والقائمين على الجائزة على جهودهم الكبيرة في إنجاح أهداف الجائزة.

وقبل بدء عملية التحكيم تم عقد ورشة تدريبية للمحكمين على النظام الالكتروني بتاريخ 7 سبتمبر لاطلاعهم على المستجدات في النظام الجديد الذي تم استحداثه مؤخراً والذي يطبق لأول مرة في تاريخ الجائزة.





ومن المتوقع أن يكون موعد إعلان نتائج جائزة حمدان - الألكسوللبحث التربوي المتميز في الفترة ما بين ديسمبر 2023 ويناير 2024.



يشار إلى أنه بالإضافة للجوائز التي ستقدم للبحوث الفائزة، تم استحداث حوافز جديدة وهي نشر البحوث المتميزة للمشاركين الذي لم يحالفهم الفوز في مجلات علمية محكمة.



يذكر أن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية تتعاون مع جامعة الامارات في إدارة عمليات الجائزة من استقبال الطلبات وتلقي المشاركات وعمليات الفرز وإعلان النتائج حيث تتولى عملية التحكيم لجنة دولية للجائزة تتكون من ستة أكاديميين من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال البحوث والدراسات . وتبلغ قيمة الجائزة 25 ألف دولار أمريكي، تٌقدم للفائزين في مجال البحث التربوي حيث تستهدف الجائزة أي باحث أو مجموعة من الباحثين التربويين العاملين في الميدان التربوي من المعلمين ومديري المدارس والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين أو الأساتذة الجامعيين.

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