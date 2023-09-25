إنتر ميلان يفوز على إمبولي وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

انفرد فريق إنتر ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه على مضيفه إمبولي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق إنتر ميلان من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50 عن طريق فيديريكو ديماركو.

وبهذا الفوز، حقق فريق إنتر ميلان العلامة في أول خمس مباريات من الدوري، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة.

واعتلى إنتر ميلان، وصيف بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، صدارة جدول الترتيب بشكل منفرد، حيث كان قد تقاسم الصدارة بالأمس بعد فوز ميلان على هيلاس فيرونا بهدف نظيف.

في المقابل ظل إمبولي بلا رصيد في قاع الترتيب، حيث مني الفريق بالخسارة في مبارياته الخمس التي خاضها بالدوري حتى الآن.





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