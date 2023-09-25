مصر تكشف حقيقة إلغاء قرار حظر تصدير البصل

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة إلغاء حظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح المركز، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»، أنه تواصل مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، مؤكداً أنها نفت تلك الأنباء المنتشرة على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.

وشددت الوزارة على أن قرار مجلس الوزراء بحظر تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر سارٍ كما هو دون إلغاء، مشيرةً إلى أنه سيتم تطبيقه اعتباراً من 1 أكتوبر 2023 حتى 31 ديسمبر 2023.

وبينت أنه تم إرجاء تنفيذ القرار لعدة أيام حتى بداية شهر أكتوبر المقبل، حتى يتسنى الانتهاء من تسليم كل شحنات البصل المتفق عليها مسبقاً للمصدرين.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

كان الحكومة المصرية قررت، الأربعاء، وقف تصدير البصل لمدة 3 أشهر تنتهي آخر العام الجاري، في إطار ضبط الأسعار في الأسواق.

وشهدت أسعار البصل في مصر ارتفاعات جنونية في الآونة الأخيرة، ووصل سعر الكيلو الواحد إلى نحو 35 جنيهاً، وهو ما يأتي ضمن موجة تضخمية غير مسبوقة تعيشها البلاد بالتزامن مع ضعف الجنيه ونقص العملة الصعبة.

وعادة ما كان البصل، الذي يدخل في أغلب وجبات المصريين، من أرخص الخضراوات في البلاد، خاصة أن مصر لديها اكتفاء ذاتي منه.

وتنتج مصر أكثر من 3 ملايين طن من البصل سنوياً، وتستهلك نحو مليوني طن، ولديها فائض أكثر من مليون طن سنوياً، كما صدَّرت هذا العام 380 ألف طن، حسبما ذكر الدكتور علي خليل، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، في تصريحات تلفزيونية.

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