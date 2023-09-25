300 قتيل و60 ألف مصاب بحمى الضنك خلال 23 يوماً في بنغلاديش

توفي 300 شخص على الاقل في بنغلاديش بسبب حمى الضنك في الأيام الـ23 الماضية من سبتمبر وتم نقل 60 ألفا و909 أشخاص إلى المستشفيات، خلال نفس الفترة، حيث توفي 14 مريضا آخر بحمى الضنك، وتم نقل 2865 آخرين إلى المستشفيات في أنحاء البلاد، في الساعات الـ24

الماضية، حتى الثامنة صباح أمس السبت بالتوقيت المحلي.

ونقلت صحيفة "نيو إيدج" التي تصدر في بنغلاديش اليوم الأحد عن المديرية العامة للخدمات الصحية قولها إن 893 مريضا أصيبوا بالمرض الفيروسي ، الذي ينقله البعوض، توفوا في البلاد فيما تم نقل 184 ألفا و717 شخصا إلى المستشفيات هذا العام، منذ يناير.

وأظهرت بيانات المديرية أن إجمالي عشرة آلاف و572 مريضا بحمى الضنك، من بينهم 3794 في دكا، يخضعون للعلاج، في المستشفيات في أنحاء البلاد.

وأضافت المديرية أنه تم تسجيل تفشي حمى الضنك في البلاد، أولا في عام 2000، عندما تم نقل 5551 شخصا إلى المستشفيات وتوفي 93 شخصا.



يذكر أن حمى الضنك هي عدوى فيروسية لها أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وتنتشر من البعوض إلى البشر، وهي شائعة في المناخات الاستوائية وشبه الاستوائية. ويتعافى معظم الأشخاص من المرض، إلا أنه قد يؤدي إلى الوفاة عندما يسبب نزيفا داخليا وفشلا في وظائف الأعضاء.





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